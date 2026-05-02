Son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran Teknik Direktör Erol Bulut için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Football Insider'in haberine göre; Championship ekibi Watford, bir dönem yine aynı ligde Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut için devreye girdi.
ED STILL'İ SEZON SONU GÖNDERECEKLER
Premier Lig'e yükselme hedefinden bir hayli uzakta geçirdiği sezonda çıktığı 45 maçta 14 galibiyet alan Watford'ın Teknik Direktör Ed Still ile yolları ayıracağı ve bu doğrultuda adaylar belirlediği iddia edildi. 51 yaşındaki Erol Bulut da listenin içerisinde yer alıyor.
ANTALYASPOR KARNESİ
Antalyaspor'un başında 8 Süper Lig maçına çıkan Erol Bulut, kırmızı-beyazlı ekibin başında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
CARDIFF CITY KARNESİ
2023 yazından 2024 yılının sonbaharına kadar Cardiff City'yi çalıştıran teknik adam Cardiff ekibinin başında 58 maça çıktı. Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City bu karşılaşmalarda 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 30 mağlubiyet aldı.
Erol Bulut, İngiltere'ye geri dönüyor!
İngiltere Championship'te mücadele eden Watford, son olarak Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştıran Teknik Direktör Erol Bulut'u takımın başına getirmeyi planlıyor.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|31
|23
|5
|3
|72
|23
|74
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|10
|2
|68
|33
|67
|3
|Trabzonspor
|31
|19
|8
|4
|58
|34
|65
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|52
|31
|51
|6
|Göztepe
|31
|13
|12
|6
|39
|27
|51
|7
|Samsunspor
|31
|11
|12
|8
|39
|41
|45
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|11
|Kocaelispor
|31
|9
|9
|13
|25
|35
|36
|12
|Alanyaspor
|31
|6
|15
|10
|37
|38
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|31
|7
|7
|17
|30
|51
|28
|15
|Gençlerbirliği
|31
|7
|7
|17
|30
|44
|28
|16
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|17
|Kayserispor
|31
|5
|11
|15
|23
|57
|26
|18
|Karagümrük
|31
|5
|6
|20
|27
|53
|21