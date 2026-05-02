Fenerbahçe devler ligi aşkına sahaya çıkacak!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.
Şampiyonluk şansı mucizelere kalan sarı- lacivertliler, Başakşehir maçını kazanarak Devler Ligi'ne katılmak istiyor.
2. ÖN ELEMEDEN BAŞLAYACAK
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'i ikinci bitirmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakipleri; Celtic, Sturm Graz ve Gornik Zabrze...
Fenerbahçe turu geçerse ise playoff'ta oldukça güçlü rakiplerle kozlarını paylaşacak.
Sarı Lacivertliler, play-off'a kalması durumunda; Benfica, Club Brugge, Lille ve Bodo/Glimt'ten biriyle eşleşecek.
