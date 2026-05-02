Sadettin Saran'dan Ederson için karar!

Yaptığı kritik hatalarla Brezilya Milli Takımı ve Manchester City'de istenmeyen adam ilan edilen Ederson, Fenerbahçe'de de benzer bir kaderi yaşıyor...
Taraftarlar, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarındaki puan kayıplarının, dolayısıyla kaçan şampiyonluğun bir numaralı faili olarak gördükleri Brezilyalı eldivenin gönderilmesini istiyor...
Camia ve kulüp kurmayları da büyük ölçüde aynı görüşe sahip ancak oyuncunun yıllık 11 milyon Euro'luk maaşı ve Haziran 2028'e kadar devam eden sözleşmesi Fenerbahçe'nin karşısına büyük bir sıkıntı olarak çıkıyor.
KARARI YENİ YÖNETİME BIRAKACAK
Bu nedenle başkan Saadettin Saran ve ekibinin, Ederson'la ilgili kararı yeni yönetime bırakmayı düşündüğü bildirildi.
32 yaşındaki file bekçisinin durumu 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurul sonrası netlik kazanacak.
