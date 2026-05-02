Hırvatlar seçim kurbanı oldu: Liva transferi zora girdi

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi mağlubiyeti sonrası alınan seçim kararı, Hırvatistan'da büyük yankı uyandırırken Dinamo Zagreb cephesinde endişeli bir bekleyişe neden oldu.



Sarı-lacivertlilerin sezon başında Girona'ya, ardından ara transfer döneminde Dinamo Zagreb'e kiraladığı Dominik Livakovic'in geleceği, kulüpteki bu yönetimsel belirsizlik nedeniyle riske girdi.





Hırvat basınından Sportske Novosti'nin paylaştığı bilgilere göre, Fenerbahçe'deki olası bir yönetim değişikliği, Livakovic'in bonservisinin alınması konusunda Dinamo Zagreb ile yapılan tüm ön görüşmeleri ve muhtemel anlaşmaları geçersiz kılabilir.



YENİ ROTA OLUŞTURULACAK!



Bonservisi alma hazırlığında olan Dinamo Zagreb yönetimi, İstanbul'daki bu ani gelişme sonrası strateji belirlemekte zorlanırken, oyuncunun kariyer planlaması konusundaki belirsizlik Hırvat ekibinde şok etkisi yarattı.



