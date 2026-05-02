Ertuğrul Doğan: ''Tek hedefimiz şampiyonluk''

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
20:00
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
20:00
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
22:00
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-032'
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
1-032'
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
0-032'
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
19:00
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
19:00
02 Mayıs
Basel-Thun
21:30
02 Mayıs
Nacional-AVS
17:30
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
17:30
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
17:30
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
20:00
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
22:30
02 Mayıs
Baltika-Kazan
16:30
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
0-131'
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
19:00
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-02'
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
1-02'
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
0-02'
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
0-01'
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
0-02'
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
0-02'
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
0-01'
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
0-02'
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
0-00'
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
0-01'
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-00'
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
19:45
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
17:30
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
19:30
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
20:00
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
16:00
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
16:00
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
16:00
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
16:00
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
16:00
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
16:00
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
16:30
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
16:30
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
16:30
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
16:30
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
16:30
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
17:00
02 Mayıs
Nice-Lens
22:05
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
17:00
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
17:00
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
19:30
02 Mayıs
Villarreal-Levante
15:00
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
17:15
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
19:30
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
22:00
02 Mayıs
Udinese-Torino
16:00
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
19:00
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
21:45
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
16:00
02 Mayıs
PSG-Lorient
18:00
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
20:00
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
0-02'

Ertuğrul Doğan: ''Tek hedefimiz şampiyonluk''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

calendar 02 Mayıs 2026 13:04 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 13:07
Ertuğrul Doğan: ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"FATİH TEKKE'Yİ, EKİBİNİ VE KIYMETLİ OYUNCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

"Sayın Fatih Tekke, ekibini ve çok kıymetli oyuncularımızı tebrik ediyorum. Gerçekten rakiplerimize göre çok kısıtlı bütçelerle yapılanmamızın ilk yılında çok değerli bir başarı gösterdiler, sağ olsunlar var olsunlar.

"BİZ TRABZONSPORLULARIN TEK HEDEFİ ŞAMPİYONLUK"

İnşallah önümüzdeki maçların inşallah hepsini kazanırız ve ligi 2. sırada bitirmiş oluruz. Biz Trabzonsporluların tek hedefi var tabii ki, şampiyonluk. Bunun dışında hiçbir sonucun hiçbirimizi tatmin etmediğini biliyorum. Ama bu, yapılanmamızın ilk yılı.

"YAPILABİLECEK HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

5 milyar borcumuz var. Hep soru geliyor, üstüne basarak anlatıyorum. Aylık 6, yıllıkta 70 milyon Euro civarında açığı söz konusu. Mecbur borcu ödeyeceksin, bir yandan da bu bütçeyle çalışmaya başlayacaksınız. Biz geldiğimizde borç 5 milyar seviyelerindeydi. Şu anda rakiplerimiz 26 milyar seviyelerindeyken biz burada duruyoruz. Elimizden gelen tüm gayreti son noktasına kadar kullanıyoruz. Yapılabilecek olan her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
