Karagümrük kritik sınava çıkıyor

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta 3 Mayıs Pazar günü Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.



Sezondaki 31 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik, 20 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 21 puanla 18'inci ve son basamakta bulunuyor.



Gençlerbirliği ise 7 galibiyet, 7 beraberlik, 17 mağlubiyet sonucunda topladığı 28 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.



İstanbul temsilcisi, başkent ekibi karşısında 3 puan alamaması durumunda lige veda edecek.



Fatih Karagümrük'te Ivo Grbic ile Ricardo Esgaio, bu maçta sarı kart görürlerse Kocaelispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



Ankara temsilcisi, ligin ilk yarısında başkentteki mücadeleyi 3-0 kazandı.



