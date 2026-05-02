Gaziantep FK, Radoi yönetimindeki 2 maçta da yenildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Mirel Radoi yönetiminde çıktığı 2 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
Rumen teknik adamla 22 Nisan'da 1,5 yıllık sözleşme imzalayan kırmızı-siyahlı ekip, sezondaki üçüncü hocasıyla Eyüpspor karşılaşmasından 3-0, dün sahasındaki Beşiktaş maçından ise 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'a sahasında 6 sezondur Güneydoğu temsilcisinin siyah-beyazlılara karşı sahasında son 6 sezonda 3 galibiyeti ve 3 beraberliği bulunuyordu.
