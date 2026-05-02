Beşiktaş'tan talep 5 milyon euro: Everton

Flamengo, sözleşmesinin son yılına giren ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Everton için bonservis beklentisini belirledi.



Gazeteci Jorge Nicola'nın haberine göre Rio de Janeiro temsilcisi, deneyimli kanat oyuncusunun transferi için 5 milyon euro talep ediyor.



Haberde, Beşiktaş'ın oyuncuya ilgisinin yeniden gündeme geldiği kaydedildi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlıların, hücum hattını güçlendirmek adına oyuncuyu transfer listesine aldığı öğrenildi.



Oyuncuya Corinthians'ın da ilgisi bulunuyor.



