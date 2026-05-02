Gonzalo Higuain'in değişimi gündem oldu!

Futbolu 3 yıl önce bırakan Arjantinli eski yıldız Gonzalo Higuain'in son görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Real Madrid, Napoli ve Juventus gibi dev kulüplerde forma giyen Higuain'in güncel hali, futbolseverleri şaşırttı.Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren eski golcünün fiziksel değişimi dikkat çekti.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 38 yaşındaki Higuain'in kilo aldığı ve eski formundan uzak bir görüntü sergilediği görüldü.Bir dönem dünyanın en önemli golcüleri arasında gösterilen yıldız ismin bu hali, hayranlarını üzdü.Futbol kariyerini 2023 yılında noktalayan Higuain, Inter Miami formasıyla aktif futbol hayatına veda etmişti.Profesyonel kariyerine Arjantin'in River Plate takımında başlayan Gonzalo Higuain, 2007 yılının Ocak ayında İspanya'nın Real Madrid kulübüne transfer olmuştu. Real Madrid formasıyla 264 resmi maça çıkan Higuain, 121 gol atarken üç kez La Liga şampiyonluğu yaşamıştı.2013 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye geçen Arjantinli forvet, 2015-2016 sezonunda ligde 36 gol kaydederek Serie A tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunu egale etmişti. Bu istatistiğinin ardından 2016 yazında 90 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olmuştu. Juventus forması altında da üç Serie A şampiyonluğu ve iki İtalya Kupası şampiyonluğu elde etmişti.