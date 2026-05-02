Bayern Münih'ten Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, lösemi teşhisi konan Türk asıllı futbolcu Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek verdi.
Bavyera ekibinin sosyal medya hesabından, "Bir oyundan daha fazlası. Hayat kurtarma fırsatı. Hemen kaydolun. Fark yaratın." mesajıyla yıldız futbolcuların yer aldığı bir video paylaşıldı.
Paylaşımda Bundesliga'da bugün oynanacak Bayern Münih-Heidenheim maçı öncesi futbolseverler, kök hücre bağışı için kayıt yaptırmaya davet edildi.
Freiburg'dan devre arasında kiralık olarak Heidenheim'a giden 24 yaşındaki kanat oyuncusu Eren, 11 maçta forma giydi ve 2 gol attı.
🙏Bayern Münih, Eren Dinkçi'nin kız arkadaşına lösemi teşhisi konulmasının ardından, Heidenheim maçı öncesinde kök hücre bağışçı sayısını artırmaya yönelik bir kampanya başlattı. pic.twitter.com/vYhsFowjnF
