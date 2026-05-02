Yabancı gazetecilerden TUR 2026'ya övgü

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2026) takip eden yabancı gazeteciler, organizasyonun kalitesini, parkur çeşitliliğini ve vatandaşın ilgisini övdü.İtalyan gazeteci Federico Guido ile Hollandalı Nick Doup, basın mensuplarına Ege'den Akdeniz'e devam edip Ankara'da sona erecek, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini dünyadaki bisikletseverlere gösteren TUR 2026'nın, bisiklet takviminde farklı özellikleriyle öne çıktığını söyledi.Parkura bu yıl iki zirve finişi eklenmesini ilgi çekici bir değişiklik olarak değerlendiren Federico Guido,diye konuştu.Türkiye'ye ilk kez geldiğini aktaran İtalyan gazeteci, organizasyon boyunca ülkenin doğal güzelliklerinden etkilendiğini belirterekifadelerini kullandı.Türk halkının bisiklete ilgisi olduğunu dile getiren Guido,diye konuştu.Yarışı takip eden Hollandalı gazeteci Nick Doup da TUR 2026'nın uzun ve zorlu etaplarıyla dikkati çektiğini ifade etti.Türk halkının organizasyona güçlü ilgi gösterdiğini anlatan Doupdedi.Bu yıl iki dağ etabının yer almasını olumlu bulan Hollandalı gazeteci,değerlendirmesinde bulundu.Organizasyonda çok sayıda güçlü takım ve gelecek vadeden sporcunun yarıştığını kaydeden Doup, bunun TUR 2026'yı farklı açıdan ilgi çekici hale getirdiğini sözlerine ekledi.