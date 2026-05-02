Yabancı gazetecilerden TUR 2026'ya övgü

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
20:00
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
20:00
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
22:00
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-032'
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
1-032'
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
0-032'
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
19:00
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
19:00
02 Mayıs
Basel-Thun
21:30
02 Mayıs
Nacional-AVS
17:30
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
17:30
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
17:30
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
20:00
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
22:30
02 Mayıs
Baltika-Kazan
16:30
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
0-131'
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
19:00
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-02'
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
1-02'
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
0-02'
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
0-01'
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
0-02'
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
0-02'
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
0-01'
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
0-02'
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
0-00'
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
0-01'
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-00'
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
19:45
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
17:30
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
19:30
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
20:00
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
16:00
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
16:00
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
16:00
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
16:00
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
16:00
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
16:00
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
16:30
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
16:30
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
16:30
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
16:30
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
16:30
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
17:00
02 Mayıs
Nice-Lens
22:05
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
17:00
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
17:00
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
19:30
02 Mayıs
Villarreal-Levante
15:00
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
17:15
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
19:30
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
22:00
02 Mayıs
Udinese-Torino
16:00
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
19:00
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
21:45
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
16:00
02 Mayıs
PSG-Lorient
18:00
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
20:00
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
0-02'

Yabancı gazetecilerden TUR 2026'ya övgü

Ülkemizde düzenlenen 61. Türkiye Bisiklet Turuna yabancı gazeteciler övgü yağdırdı.

02 Mayıs 2026 14:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yabancı gazetecilerden TUR 2026'ya övgü
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2026) takip eden yabancı gazeteciler, organizasyonun kalitesini, parkur çeşitliliğini ve vatandaşın ilgisini övdü.

İtalyan gazeteci Federico Guido ile Hollandalı Nick Doup, basın mensuplarına Ege'den Akdeniz'e devam edip Ankara'da sona erecek, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini dünyadaki bisikletseverlere gösteren TUR 2026'nın, bisiklet takviminde farklı özellikleriyle öne çıktığını söyledi.

Parkura bu yıl iki zirve finişi eklenmesini ilgi çekici bir değişiklik olarak değerlendiren Federico Guido, "Bence bu, genel rota açısından ilginç bir değişiklik olarak görülebilir. Böylece genel klasmanda daha fazla değişiklik görme şansınız oluyor. Genel klasman bisikletçileri arasında daha fazla mücadele izleyebiliyoruz ve bu da yarışı daha ilginç hale getiriyor." diye konuştu.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini aktaran İtalyan gazeteci, organizasyon boyunca ülkenin doğal güzelliklerinden etkilendiğini belirterek "Bu ülkenin sunduğu her şeyi gerçekten takdir ediyorum. Manzarayı, özellikle de denizi çok beğendim. Burada bulunabileceğimiz çok güzel ortamlar var." ifadelerini kullandı.

Türk halkının bisiklete ilgisi olduğunu dile getiren Guido, "Organizasyon oldukça iyi. Yol boyunca ve özellikle finiş çizgisinde çok sayıda taraftar var. Bu da Türk halkının bisiklete meraklı ve ilgili olduğunu gösteriyor. Umarım Türk bisikleti gelecek yıllarda daha da büyür." diye konuştu.

''YARIŞ ÇOK İYİ ORGANİZE EDİLİYOR''

Yarışı takip eden Hollandalı gazeteci Nick Doup da TUR 2026'nın uzun ve zorlu etaplarıyla dikkati çektiğini ifade etti.

Türk halkının organizasyona güçlü ilgi gösterdiğini anlatan Doup, "Yarış çok iyi organize ediliyor. Bisikletteki en uzun etaplı yarışlardan biri ve bu nedenle sporcular için gerçekten zor. Sprinterler, tırmanışçılar ve daha mücadeleci yarış tipleri için çok farklı etaplar var. Bu da yarışı oldukça ilginç kılıyor." dedi.

Bu yıl iki dağ etabının yer almasını olumlu bulan Hollandalı gazeteci, "Bence bu organizasyon için iyi bir fikir. Böylece tırmanışçılar için iki fırsat doğuyor. Eğer birinde kötü gün geçirirseniz, diğerinde geri dönüp mücadele edebilirsiniz. Bu da hem genel klasman hem de yarışın sonuna kadar süren heyecan açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonda çok sayıda güçlü takım ve gelecek vadeden sporcunun yarıştığını kaydeden Doup, bunun TUR 2026'yı farklı açıdan ilgi çekici hale getirdiğini sözlerine ekledi.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
