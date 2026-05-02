Milli sporcu Murat Yılmaz olimpiyat hayalleri kuruyor

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
20:00
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
20:00
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
22:00
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-032'
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
1-032'
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
0-032'
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
19:00
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
19:00
02 Mayıs
Basel-Thun
21:30
02 Mayıs
Nacional-AVS
17:30
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
17:30
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
17:30
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
20:00
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
22:30
02 Mayıs
Baltika-Kazan
16:30
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
0-131'
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
19:00
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-02'
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
1-02'
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
0-02'
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
0-01'
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
0-02'
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
0-02'
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
0-01'
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
0-02'
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
0-00'
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
0-01'
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-00'
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
19:45
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
17:30
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
19:30
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
20:00
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
16:00
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
16:00
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
16:00
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
16:00
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
16:00
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
16:00
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
16:30
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
16:30
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
16:30
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
16:30
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
16:30
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
17:00
02 Mayıs
Nice-Lens
22:05
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
17:00
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
17:00
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
19:30
02 Mayıs
Villarreal-Levante
15:00
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
17:15
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
19:30
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
22:00
02 Mayıs
Udinese-Torino
16:00
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
19:00
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
21:45
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
16:00
02 Mayıs
PSG-Lorient
18:00
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
20:00
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
0-02'

Milli sporcu Murat Yılmaz olimpiyat hayalleri kuruyor

Görme engelli milli sporcu Murat Yılmaz, olimpiyat hayaliyle mücadele ediyor.

calendar 02 Mayıs 2026 13:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Golbol Erkek Milli Takımı oyuncusu Murat Yılmaz, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na giderek madalya alma hayaliyle mücadele ediyor.

Doğuştan retinitis pigmentosa (tavuk karası) olarak bilinen gece körlüğü bulunan Murat Yılmaz'ın yaşı ilerledikçe görme oranı yüzde 90 oranında azaldı.

Türkan Sabancı Görme Engelliler İlkokulu'nda golbol ile tanışan 26 yaşındaki Murat, milli sporcu olma hayaline geçen yıl kavuştu.

Milli takımla yer aldığı ilk Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen Murat, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılarak madalya alma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takım ile çalışmalarını sürdüren Murat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tavuk karası rahatsızlığının bulunduğunu, ışıklı ortamlarda objeleri fark edebildiğini söyledi.

Murat, "Benim yüzde 90 görme engelim var. Gece ya da ışığın herhangi bir şekilde yetersiz olduğu ortamda görme sıkıntısı başlıyor. Ama onun dışında ışıklı ortamda biraz daha iyiyim." dedi.

İlkokula başladıktan sonra öğretmeninin tavsiyesi üzerine Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu'na devam ettiğini anlatan Yılmaz, "Oradaki beden eğitimi öğretmenimiz Zafer Erdem okulda golbol branşını oynatıyordu. Okulun da kendi takımı vardı. Dördüncü sınıfta beni de okul takımına aldılar. O şekilde başlamış oldum." diye konuştu.

''BİR SPORCUNUN EN ÜST HAYALİ...''

Milli takıma seçilme sürecine değinen Murat Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu inanılmaz bir gurur. Başladığım günlerden beri milli takıma seçilen ağabeylerimizden haberimiz oluyordu. O heyecanla o istekle hep bekledik. 2025 yılındaki seçmeye kadar nasip olmadı. Geçen sene mart ayında seçmeler yapıldı. O seçmede ilk defa milli takıma dahil oldum. Eylül ayında gittiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak nasip oldu. Önümüzdeki haziranda Dünya Şampiyonası var. Tabii ki bir sporcunun en üst seviyesi, hayali olimpiyatlardır. Benim hayalim de hedefim de olimpiyatlar. Los Angeles'e gitmek istiyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
