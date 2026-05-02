Fenerbahçe'de Talisca için hayrete düşüren penaltı detayı

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşmıştı.
Sarı-lacivertliler bu kritik maçtan 3-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı.
Şampiyonluk için hayati önem taşıyan mücadeleye Sarı-Lacivertliler'de Talisca'nın 13. dakikada kaçırdığı penaltı damga vurmuştu.
Gerek kaçırdığı penaltı gerek gösterdiği performans nedeniyle Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli camiada eleştiri oklarını üzerine çekmişti.
KAÇAN HER PENALTIDA BİR İSİM GÖREVİNDEN AYRILDI
Anderson Talisca bu sezon Trendyol Süper Lig'de 3 kez penaltı kaçırdı. Sambacının her kaçırdığı penaltı sonrasında ise Fenerbahçe'de ayrılıklar oldu.
Göztepe deplasmanında kaçırdığı penaltının ardından Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.
Kadıköy'de oynanan maçta Corendon Alanyaspor karşısında yine penaltı atışını gole çeviremedi ve Ali Koç seçimi kaybetti.
Son olarak Galatasaray derbisinde de penaltı kaçırınca teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı.
