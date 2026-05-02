Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? | Iğdır FK - Amed SK maçı saat kaçta? Amedspor puan durumu!

Takımını desteklemek ve o tarihi başlama vuruşunu kaçırmak istemeyen milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Iğdır Şehir Stadyumu'nda kıyametin kopacağı o devasa maç saat kaçta başlayacak?

Kısa, net ve hemen formalarınızı giymenizi sağlayacak o cevap: TFF 1. Lig'in 38. ve son haftasındaki Iğdır FK - Amed SK karşılaşması, BUGÜN (2 Mayıs 2026 Cumartesi) saat tam 16.00'da oynanacaktır!

Süper Lig biletini cebine koymak veya play-off avantajını korumak isteyen Amedspor için telafisi olmayan bu devasa 90 dakika, Iğdır Şehir Stadyumu'nun o zorlu atmosferinde gerçekleşecek.

Maçı evinin konforunda, televizyonundan veya tabletinden izlemek isteyen taraftarların aradığı o klasik yayıncı sorusunun cevabına gelelim:

Dev karşılaşma aynı anda birkaç farklı platformdan futbolseverlerle buluşacak:

Şifreli Yayın: Karşılaşma, beIN Sports platformunun beIN Sports 2 kanalından canlı ve kesintisiz olarak yayınlanacaktır.

Açık ve Dijital Yayınlar: Maçı ayrıca TRT Kurdî, dijital platform Tabii üzerinden ve TFF 1. Lig maçlarının heyecanını aynı anda yaşatan TRT Spor Konferans yayını aracılığıyla da canlı olarak takip edebilirsiniz.

Gelelim taraftarın kalp atışlarını hızlandıran o matematik hesaplarına! TFF 1. Lig'de sezonun son maçına çıkılırken (37 maç oynandı, 38. haftaya girildi), Amedspor'un zirve yarışındaki konumu kelimenin tam anlamıyla nefes kesiyor.

Güncel Tablo: Amed Sportif Faaliyetler, ligde şu ana kadar çıktığı 37 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak toplam 73 puan toplamış ve averajla 3. sırada konumlanmıştır.

Zirve Yarışı: Liderlik koltuğunda 80 puanla Erzurumspor FK otururken, 2. sırada ise Amedspor ile aynı puana (73) sahip olan ancak averaj farkıyla önde bulunan Esenler Erokspor yer alıyor.

Rakibin Durumu: Ev sahibi Iğdır FK ise ligde oynadığı 37 maçta 49 puan toplayarak 14. sırada bulunuyor.

Özetle, Süper Lig hayalleri kuran Amedspor'un Iğdır deplasmanından mutlak galibiyetle dönmesi ve aynı saatte başlayacak diğer maçların sonuçlarını beklemesi gerekiyor. Futbolun kalbi bugün saat 16.00'da atacak!