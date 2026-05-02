Beşiktaş'ın eski aşkı depreşti: Jadon Sancho

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
20:00
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
20:00
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
22:00
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
14:00
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
14:00
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
14:00
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
19:00
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
19:00
02 Mayıs
Basel-Thun
21:30
02 Mayıs
Nacional-AVS
17:30
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
17:30
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
17:30
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
20:00
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
22:30
02 Mayıs
Baltika-Kazan
16:30
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
14:00
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
19:00
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
14:30
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
14:30
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
14:30
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
14:30
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
14:30
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
14:30
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
14:30
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
14:30
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
14:30
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
14:30
02 Mayıs
Watford-Coventry City
14:30
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
19:45
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
17:30
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
19:30
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
20:00
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
16:00
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
16:00
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
16:00
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
16:00
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
16:00
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
16:00
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
16:30
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
16:30
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
16:30
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
16:30
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
16:30
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
17:00
02 Mayıs
Nice-Lens
22:05
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
17:00
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
17:00
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
19:30
02 Mayıs
Villarreal-Levante
15:00
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
17:15
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
19:30
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
22:00
02 Mayıs
Udinese-Torino
16:00
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
19:00
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
21:45
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
16:00
02 Mayıs
PSG-Lorient
18:00
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
20:00
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
14:30

Beşiktaş'ın eski aşkı depreşti: Jadon Sancho

Süper Lig'de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Beşiktaş bir yandan gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Özellikle kanat bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar geçtiğimiz dönemlerde de gündeme gelen Jadon Sancho için yeniden harekete geçti.

02 Mayıs 2026 12:15
Haber: Fanatik
Trendyol Süper Lig'de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren ve hedefinin Türkiye Kupası olarak belirleyen Beşiktaş bir yandan gelecek sezonun kadro planlamasına da başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılarda rota İngiltere'ye döndü.

HEDEF JADON SANCHO 

Siyah-Beyazlı yönetim, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da ses getirecek hamleler yapmak isterken, daha önce de gündeme gelen Aston Villa oyuncusu Jadon Sancho ismi yeniden masaya yatırıldı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, yıldız futbolcu ile önümüzdeki günlerde bir araya geleceği öğrenildi.

Siyah-Beyazlı taraftarlar da gelecek sezonda şampiyonluğa oynayacak güçlü bir takım izlemek istiyor. Sancho, önceki akşam Nottingham Forest ile oynanan mücadelede de görev aldı. Aston Villa sahadan 1-0 mağlup ayrılırken, İngiliz yıldızın performansı yakından izlendi.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, bu transferde ısrarcı olacağı ve mutlu sona ulaşmak için tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Beşiktaş, yeni sezonda taraftarına çok daha güçlü, tempolu ve hedefe oynayan bir takım izletmek istiyor.

Bu doğrultuda; Jadon Sancho hamlesi bu vizyonun en dikkat çekici isimlerinden olması bekleniyor. Transfer sürecindeki gelişmeler önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Aston Villa formasıyla 35 maça çıkan Sancho, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
