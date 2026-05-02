Beşiktaş'ın eski aşkı depreşti: Jadon Sancho

Trendyol Süper Lig'de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren ve hedefinin Türkiye Kupası olarak belirleyen Beşiktaş bir yandan gelecek sezonun kadro planlamasına da başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılarda rota İngiltere'ye döndü.



HEDEF JADON SANCHO



Siyah-Beyazlı yönetim, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da ses getirecek hamleler yapmak isterken, daha önce de gündeme gelen Aston Villa oyuncusu Jadon Sancho ismi yeniden masaya yatırıldı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, yıldız futbolcu ile önümüzdeki günlerde bir araya geleceği öğrenildi.



Siyah-Beyazlı taraftarlar da gelecek sezonda şampiyonluğa oynayacak güçlü bir takım izlemek istiyor. Sancho, önceki akşam Nottingham Forest ile oynanan mücadelede de görev aldı. Aston Villa sahadan 1-0 mağlup ayrılırken, İngiliz yıldızın performansı yakından izlendi.



ŞARTLAR ZORLANACAK



Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, bu transferde ısrarcı olacağı ve mutlu sona ulaşmak için tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Beşiktaş, yeni sezonda taraftarına çok daha güçlü, tempolu ve hedefe oynayan bir takım izletmek istiyor.



Bu doğrultuda; Jadon Sancho hamlesi bu vizyonun en dikkat çekici isimlerinden olması bekleniyor. Transfer sürecindeki gelişmeler önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



PERFORMANSI



Bu sezon Aston Villa formasıyla 35 maça çıkan Sancho, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.



