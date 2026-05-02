Ballerini: ''Bu zafer, kariyerimin neredeyse ilk galibiyeti gibi hissettiriyor'

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
20:00
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
20:00
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
22:00
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-1
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
2-0
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
1-0
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
19:00
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
19:00
02 Mayıs
Basel-Thun
21:30
02 Mayıs
Nacional-AVS
17:30
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
17:30
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
17:30
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
20:00
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
22:30
02 Mayıs
Baltika-Kazan
16:30
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
19:00
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-187'
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
1-087'
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
1-283'
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
2-179'
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
2-081'
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
2-083'
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
1-183'
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
1-282'
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
2-082'
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
2-182'
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-381'
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
19:45
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
17:30
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
19:30
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
20:00
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
0-012'
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
0-012'
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
1-012'
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
0-012'
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
1-012'
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
1-012'
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
16:30
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
16:30
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
16:30
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
16:30
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
16:30
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
17:00
02 Mayıs
Nice-Lens
22:05
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
17:00
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
17:00
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
19:30
02 Mayıs
Villarreal-Levante
1-151'
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
17:15
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
19:30
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
22:00
02 Mayıs
Udinese-Torino
0-010'
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
19:00
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
21:45
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
0-013'
02 Mayıs
PSG-Lorient
18:00
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
20:00
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
2-183'

Ballerini: ''Bu zafer, kariyerimin neredeyse ilk galibiyeti gibi hissettiriyor"

TUR2026 Antalya-Alanya etabını kazanan Davide Ballerini kazandığı tur sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 02 Mayıs 2026 15:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ballerini: ''Bu zafer, kariyerimin neredeyse ilk galibiyeti gibi hissettiriyor'
 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) yedinci etabını kazanan XDS Astana takımından İtalyan Davide Ballerini, uzun süren galibiyet hasretinin ardından elde ettiği başarının kendisine kariyerinin ilk zaferini hatırlattığını söyledi.

Antalya etabının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ballerini, saf bir sprinter ya da tırmanışçı olmadığını, bu nedenle doğru günü bulmanın her zaman kolay olmadığını dile getirdi.

Sprint klasmanında topladığı puanlarla yeşil mayonun sahibi olan İtalyan sporcu, "Aslında bu zafer, kariyerimin neredeyse ilk galibiyeti gibi. Benim gibi saf sprinter ya da saf tırmanıcı olmayan bir sürücü için bu kadar uzun süre kazanamadığınızda doğru günü bulmak kolay olmuyor. Kendimi gerçekten kariyerimin ilk zaferini kazanmış gibi hissediyorum." dedi.

"Klasikler" için yoğun çalıştığını ancak istediği sonuçları alamadığını aktaran Ballerini, Türkiye'ye gelme kararlarının doğru çıktığını belirterek "Özellikle 'Klasikler' için çok çalıştım ama işler istediğim gibi gitmedi. Bu yüzden buraya gelmeye karar verdik. Özellikle de Giro (İtalya Bisiklet Turu) hazırlığı için daha fazla yoğunluk katmak istedik çünkü yılın başında çok fazla yarışmamıştım. Görüyoruz ki bu strateji işe yarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yağış ihtimalinin sprint öncesi en önemli başlıklardan biri olduğunu anlatan Ballerini, finişe kadar risk alıp almama konusunda takım aracıyla sürekli temas halinde kaldığını aktararak "Son 15 kilometrede takım aracına finişteki durumun nasıl olduğunu yedi ya da sekiz kez sordum. Sprint yapacak bacaklara sahip olduğumu biliyordum ama diğer taraftan önümüzdeki hafta Giro'ya başlayacağımı da biliyordum. Bu yüzden risk almamayı tercih ettim." diye konuştu.

Son bölümde zihnini tamamen yarışa verdiğini ifade eden İtalyan sporcu, "Finişe yaklaştıkça bazı yerlerde yollar ıslaktı, bazı yerlerde değildi. Son 3 kilometrede sadece zihnimi kapattım ve 'Tamam, gidiyoruz' dedim." ifadelerini kullandı.

Son virajdan sonra boşluğu bulduğu anda atak yaptığını dile getiren Ballerini, "Kendi kendime, eğer boşluğumu bulursam, yolun açık olduğunu görürsem giderim dedim ve sonunda finişe ulaştım." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
