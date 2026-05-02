Ipswich Town, Premier Lig'e yükseldi!

Ipswich Town, Championship'ta sezonun son gününde aldığı sonuçla Premier League'e geri dönüşünü resmen ilan etti.



Kieran McKenna yönetimindeki Ipswich Town, Premier Lig'e yükselmeyi garantilemek için son hafta galibiyetine ihtiyaç duyuyordu ve Queens Park Rangers karşısında Portman Road'da aldığı 3-0'lık galibiyetle bunu başardı.



Manchester United'ın eski antrenörlerinden olan McKenna, iki yıl önce takımı Premier League'e çıkarmış ancak bir sezon sonra küme düşüşü yaşamıştı. Buna rağmen görevine devam eden genç teknik adam, Ipswich'i yeniden zirveye taşıyarak kulübe bir kez daha üst ligde mücadele etme şansı kazandırdı.



Karşılaşmada galibiyeti getiren goller erken dakikalarda George Hirst ve Jaden Philogene'den geldi. Mücadelenin ilerleyen bölümlerinde zaman zaman zor anlar yaşansa da Ipswich kontrolü bırakmadı ve Kasey McAteer'ın golüyle farkı üçe çıkararak maçı noktaladı. Son düdüğün ardından sahada büyük bir kutlama yaşandı.



Ipswich, gelecek sezon Premier League'de mücadele edecek takımlar arasına katılırken, Coventry City de ligi şampiyon tamamlayarak doğrudan yükselen bir diğer ekip oldu. Frank Lampard yönetimindeki Coventry böylece sezonu zirvede bitirdi.



Öte yandan Millwall ise play-off hattında kaldı. Son hafta Oxford United'ı mağlup etmelerine rağmen Ipswich'in puan kaybetmemesi, Londra temsilcisinin doğrudan yükselme umutlarını sona erdirdi.







