Ipswich Town, Premier Lig'e yükseldi!

Ipswich Town, Championship'ta sezonun son gününde aldığı sonuçla Premier League'e geri dönüşünü resmen ilan etti.
Kieran McKenna yönetimindeki Ipswich Town, Premier Lig'e yükselmeyi garantilemek için son hafta galibiyetine ihtiyaç duyuyordu ve Queens Park Rangers karşısında Portman Road'da aldığı 3-0'lık galibiyetle bunu başardı.
Manchester United'ın eski antrenörlerinden olan McKenna, iki yıl önce takımı Premier League'e çıkarmış ancak bir sezon sonra küme düşüşü yaşamıştı. Buna rağmen görevine devam eden genç teknik adam, Ipswich'i yeniden zirveye taşıyarak kulübe bir kez daha üst ligde mücadele etme şansı kazandırdı.
Karşılaşmada galibiyeti getiren goller erken dakikalarda George Hirst ve Jaden Philogene'den geldi. Mücadelenin ilerleyen bölümlerinde zaman zaman zor anlar yaşansa da Ipswich kontrolü bırakmadı ve Kasey McAteer'ın golüyle farkı üçe çıkararak maçı noktaladı. Son düdüğün ardından sahada büyük bir kutlama yaşandı.
Ipswich, gelecek sezon Premier League'de mücadele edecek takımlar arasına katılırken, Coventry City de ligi şampiyon tamamlayarak doğrudan yükselen bir diğer ekip oldu. Frank Lampard yönetimindeki Coventry böylece sezonu zirvede bitirdi.
Öte yandan Millwall ise play-off hattında kaldı. Son hafta Oxford United'ı mağlup etmelerine rağmen Ipswich'in puan kaybetmemesi, Londra temsilcisinin doğrudan yükselme umutlarını sona erdirdi.
10
Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur!
-
9
Galatasaray'da Okan Buruk'tan rehavet uyarısı!
-
8
Nihat Kahveci'den Olaitan eleştirisi!
-
7
Hırvatlar seçim kurbanı oldu: Liva transferi zora girdi
-
6
Fenerbahçe'de Emre Mor'a talip çıktı
-
5
Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: Muhtemel 11'ler
-
4
Sadettin Saran'dan Ederson için karar!
-
3
Samsunspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
-
2
Galatasaray'dan Lukaku takibi!
-
1
Gonzalo Higuain'in değişimi gündem oldu!
- 17:59 Ankara Keçiörengücü ilk yarıdan play-off biletini aldı!
- 17:40 Bahattin Sofuoğlu, Superbike Macaristan'daki ilk yarışta 18. oldu
- 17:08 Can Öncü, Supersport Macaristan'daki ilk yarışta 3. oldu
- 17:05 Galatasaray GAİN, Hakkarigücü ile deplasmanda berabere kaldı
- 16:41 Ipswich Town, Premier Lig'e yükseldi!
- 16:38 Hull City, Premier Lig yolunda play-off oynayacak
- 16:32 Kayserispor'un genç file bekçisi Deniz'e milli davet
- 16:30 Galatasaray'ın Bernardo Silva'ya teklifini duyurdular! Meğer kararını çoktan vermiş
- 15:23 Ballerini: ''Bu zafer, kariyerimin neredeyse ilk galibiyeti gibi hissettiriyor"
- 15:14 TUR2026 Antalya-Alanya etabında Davide Ballerini birinci oldu
- 15:02 Galatasaray MCT Technic, sahasında Glint Manisa Basket'e mağlup oldu
- 15:01 Karşıyaka potada hayati deplasmanda
- 15:00 Fuat Buruk'tan Okan Buruk'un geleceğine dair açıklama
- 14:57 Karşıyaka'da Basatemür çağrısı
- 14:56 Formula 1 eski pilotu Alex Zanardi hayatını kaybetti
- 14:53 Manisa BŞB'de son imza Sude'den
- 14:43 Beşiktaş'tan talep 5 milyon euro: Everton
- 14:37 Milli triatlet Servera, Asya Kupası'nda bronz madalya kazandı
- 14:34 Mardin'de "Sky Adventure" motosiklet yarışı başladı
- 14:25 Gaziantep FK, Radoi yönetimindeki 2 maçta da yenildi
- 14:17 ABB FOMGET, Fenerbahçe ArsaVev'e konuk oluyor
- 14:14 Nilsu'nun yetenek taramasından milli formaya güreş yolculuğu
- 14:12 Gonzalo Higuain'in değişimi gündem oldu!
- 14:10 Bursa'da Uluslararası Takım Seçme müsabakası başladı
- 14:06 Yabancı gazetecilerden TUR 2026'ya övgü
- 13:59 Galatasaray'a müjdeli haber: Raphael Onyedika
- 13:55 Milli sporcu Murat Yılmaz olimpiyat hayalleri kuruyor
- 13:50 Gençlerbirliği tek eksikle İstanbul deplasmanında
- 13:47 TUR2026'da Antalya-Antalya etabı başladı
- 13:34 Bayern Münih'ten Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek
- 13:26 Karagümrük kritik sınava çıkıyor
- 13:25 Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma muhteşem prim!
- 13:20 Ateş hattında ölüm kalım mücadelesi
- 13:15 Beşiktaş'tan Riccardo Orsolini atağı!
- 13:14 Kocaeli tam kadro ile Kasımpaşa deplasmanında
- 13:04 Ertuğrul Doğan: ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
- 12:55 Fenerbahçe'de Emre Mor'a talip çıktı
- 12:31 Josef de Souza: "2-3 yıl içinde dönebilirim"
- 12:17 Fenerbahçe'de Talisca için hayrete düşüren penaltı detayı
- 12:15 Beşiktaş'ın eski aşkı depreşti: Jadon Sancho
- 12:03 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: Muhtemel 11'ler
- 12:03 Trabzonspor - Göztepe: Muhtemel 11'ler
- 11:52 Erol Bulut, İngiltere'ye geri dönüyor!
- 11:48 Galatasaray'dan Lukaku takibi!
- 11:42 Mersinli öğrencilerin okul davetine Arda Güler'den yanıt!
- 11:28 Barcelona'da Lewandowski belirsizliği!
- 11:20 Fenerbahçe'de bahar alerjisi
- 11:16 Nihat Kahveci'den Olaitan eleştirisi!
- 11:02 Samsunspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 10:50 Alperen'in performansı Houston Rockets'e yetmedi
- 10:41 Galatasaray'da Okan Buruk'tan rehavet uyarısı!
- 10:38 Hırvatlar seçim kurbanı oldu: Liva transferi zora girdi
- 10:26 Spor yazarlarından Jota Silva değerlendirmesi!
- 10:22 Fenerbahçe devler ligi aşkına sahaya çıkacak!
- 09:56 Galatasaray'a sürpriz öneri: Sebastian Szymanski
- 09:53 Yazarlardan Beşiktaş değerlendirmesi!
- 09:37 Sadettin Saran'dan Ederson için karar!
- 09:35 Trabzonspor'da kanat için adres İspanya
- 00:42 Serie A'da Pisa ve Hellas Verona küme düştü!
- 00:13 Hapoel'i mağlup eden Real Madrid, seride 2-0 öne geçti
Hull City, Premier Lig yolunda play-off oynayacak
Gonzalo Higuain'in değişimi gündem oldu!
Bayern Münih'ten Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek
Mersinli öğrencilerin okul davetine Arda Güler'den yanıt!
Barcelona'da Lewandowski belirsizliği!
Serie A'da Pisa ve Hellas Verona küme düştü!
Mallorca, deplasmanda Samu Costa ile güldü
Leeds sahasında Burnley'i üç golle geçti
Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur!
Brighton'dan duran toplar için sıra dışı çözüm!
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|31
|23
|5
|3
|72
|23
|74
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|10
|2
|68
|33
|67
|3
|Trabzonspor
|31
|19
|8
|4
|58
|34
|65
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|52
|31
|51
|6
|Göztepe
|31
|13
|12
|6
|39
|27
|51
|7
|Samsunspor
|31
|11
|12
|8
|39
|41
|45
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|11
|Kocaelispor
|31
|9
|9
|13
|25
|35
|36
|12
|Alanyaspor
|31
|6
|15
|10
|37
|38
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|31
|7
|7
|17
|30
|51
|28
|15
|Gençlerbirliği
|31
|7
|7
|17
|30
|44
|28
|16
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|17
|Kayserispor
|31
|5
|11
|15
|23
|57
|26
|18
|Karagümrük
|31
|5
|6
|20
|27
|53
|21