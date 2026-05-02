Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Bodrum FK ile Sarıyer karşı karşıya geldi.
Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sarıyer, 1-0'lık skorla kazandı.
Sarıyer'e galibiyeti getiren golü 81. dakikada Ömer Bayram kaydetti.
Bu sonucun ardından Bodrum FK, ligi 64 puanla 5. sırada tamamladı ve play-off turunda Pendikspor ile eşleşti.
Sarıyer ise sezonu 52 puanla 12. sırada tamamladı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Turgut Doman, Enes Biroğlu, Salih Burak Demirel
Sipay Bodrum FK: Sousa, Omar Imeri (Dk. 46 Ali Habeşoğlu), Ajeti, Furkan Apaydın (Dk. 86 Emirhan Arkutcu), Mustafa Erdilman, Yusuf Sertkaya, Adem Metin Türk (Dk. 46 Berşan Yavuzay), Cenk Şen (Dk. 69 İsmail Tarım), Alper Potuk, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 70 Seferi), Ege Bilsel
SMS Grup Sarıyer: Furkan Onur Akyüz (Dk. 77 Mert Furkan Bayram), Metehan Mert, Ömer Bayram (Dk. 89 Abdullah Emre Oğuz), Caner Osmanpaşa, Cebrail Karayel, Hasan Emre Yeşilyurt, Poko, Camara (Dk. 84 Eze), Dembele, Berkay Aydoğmuş (Dk. 77 Traore), Batuhan Kör (Dk. 89 Ozan Sol)
Gol: Dk. 81 Ömer Bayram (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kart: Dk. 12 Berkay Aydoğmuş (SMS Grup Sarıyer)
Bodrum FK, yenilgiye rağmen play-off'lara kaldı
1.Lig'in 38. ve son haftasında Bodrum FK, sahasında Sarıyer'e 1-0 yenilmesine rağmen ligi 5. sırada bitirerek play-off'lara kaldı.
- 19:28 1. Lig'de play-off 1. tur programı açıklandı
- 19:28 Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
- 19:20 Zeki Murat Göle'den eksikler için açıklama
- 19:16 1. Lig'de son haftanın puan durumu!
- 19:06 Samsunspor - Galatasaray: 11'ler
- 18:56 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: 11'ler
- 18:54 Trabzonspor - Göztepe: İlk 11'ler
- 18:42 Can Uzun attı ancak galibiyete yetmedi!
- 18:34 Şampiyon Bayern Münih, puanı 90+10'da aldı!
- 18:23 Acun Ilıcalı: "Üzerimizdeki yük çok ağırdı"
- 18:12 Anadolu Efes, Mersin Spor'u iki sayı farkla mağlup etti!
- 18:08 Esenler Erokspor, Süper Lig vizesini kaçırdı ama finali kaptı
- 18:07 Amedspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de!
- 18:05 Bodrum FK, yenilgiye rağmen play-off'lara kaldı
- 18:02 Çorum FK 4. sırada kaldı, play-off bileti aldı
- 18:00 Bandırmaspor'a play-off için üç puan yetmedi
- 17:59 Ankara Keçiörengücü ilk yarıdan play-off biletini aldı!
- 17:40 Bahattin Sofuoğlu, Superbike Macaristan'daki ilk yarışta 18. oldu
- 17:08 Can Öncü, Supersport Macaristan'daki ilk yarışta 3. oldu
- 17:05 Galatasaray GAİN, Hakkarigücü ile deplasmanda berabere kaldı
- 16:41 Ipswich Town, Premier Lig'e yükseldi!
- 16:38 Hull City, Premier Lig yolunda play-off oynayacak
- 16:32 Kayserispor'un genç file bekçisi Deniz'e milli davet
- 16:30 Galatasaray'ın Bernardo Silva'ya teklifini duyurdular! Meğer kararını çoktan vermiş
- 15:23 Ballerini: ''Bu zafer, kariyerimin neredeyse ilk galibiyeti gibi hissettiriyor"
- 15:14 TUR2026 Antalya-Alanya etabında Davide Ballerini birinci oldu
- 15:02 Galatasaray MCT Technic, sahasında Glint Manisa Basket'e mağlup oldu
- 15:01 Karşıyaka potada hayati deplasmanda
- 15:00 Fuat Buruk'tan Okan Buruk'un geleceğine dair açıklama
- 14:57 Karşıyaka'da Basatemür çağrısı
- 14:56 Formula 1 eski pilotu Alex Zanardi hayatını kaybetti
- 14:53 Manisa BŞB'de son imza Sude'den
- 14:43 Beşiktaş'tan talep 5 milyon euro: Everton
- 14:37 Milli triatlet Servera, Asya Kupası'nda bronz madalya kazandı
- 14:34 Mardin'de "Sky Adventure" motosiklet yarışı başladı
- 14:25 Gaziantep FK, Radoi yönetimindeki 2 maçta da yenildi
- 14:17 ABB FOMGET, Fenerbahçe ArsaVev'e konuk oluyor
- 14:14 Nilsu'nun yetenek taramasından milli formaya güreş yolculuğu
- 14:12 Gonzalo Higuain'in değişimi gündem oldu!
- 14:10 Bursa'da Uluslararası Takım Seçme müsabakası başladı
- 14:06 Yabancı gazetecilerden TUR 2026'ya övgü
- 13:59 Galatasaray'a müjdeli haber: Raphael Onyedika
- 13:55 Milli sporcu Murat Yılmaz olimpiyat hayalleri kuruyor
- 13:50 Gençlerbirliği tek eksikle İstanbul deplasmanında
- 13:47 TUR2026'da Antalya-Antalya etabı başladı
- 13:34 Bayern Münih'ten Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek
- 13:26 Karagümrük kritik sınava çıkıyor
- 13:25 Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma muhteşem prim!
- 13:20 Ateş hattında ölüm kalım mücadelesi
- 13:15 Beşiktaş'tan Riccardo Orsolini atağı!
- 13:14 Kocaeli tam kadro ile Kasımpaşa deplasmanında
- 13:04 Ertuğrul Doğan: ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
- 12:55 Fenerbahçe'de Emre Mor'a talip çıktı
- 12:31 Josef de Souza: "2-3 yıl içinde dönebilirim"
- 12:17 Fenerbahçe'de Talisca için hayrete düşüren penaltı detayı
- 12:15 Beşiktaş'ın eski aşkı depreşti: Jadon Sancho
- 11:52 Erol Bulut, İngiltere'ye geri dönüyor!
- 11:48 Galatasaray'dan Lukaku takibi!
- 11:42 Mersinli öğrencilerin okul davetine Arda Güler'den yanıt!
- 11:28 Barcelona'da Lewandowski belirsizliği!
Şampiyon Bayern Münih, puanı 90+10'da aldı!
Hull City, Premier Lig yolunda play-off oynayacak
Gonzalo Higuain'in değişimi gündem oldu!
Bayern Münih'ten Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek
Mersinli öğrencilerin okul davetine Arda Güler'den yanıt!
Barcelona'da Lewandowski belirsizliği!
Serie A'da Pisa ve Hellas Verona küme düştü!
Mallorca, deplasmanda Samu Costa ile güldü
Leeds sahasında Burnley'i üç golle geçti
Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur!
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|31
|23
|5
|3
|72
|23
|74
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|10
|2
|68
|33
|67
|3
|Trabzonspor
|31
|19
|8
|4
|58
|34
|65
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|52
|31
|51
|6
|Göztepe
|31
|13
|12
|6
|39
|27
|51
|7
|Samsunspor
|31
|11
|12
|8
|39
|41
|45
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|11
|Kocaelispor
|31
|9
|9
|13
|25
|35
|36
|12
|Alanyaspor
|31
|6
|15
|10
|37
|38
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|31
|7
|7
|17
|30
|51
|28
|15
|Gençlerbirliği
|31
|7
|7
|17
|30
|44
|28
|16
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|17
|Kayserispor
|31
|5
|11
|15
|23
|57
|26
|18
|Karagümrük
|31
|5
|6
|20
|27
|53
|21