Bodrum FK, yenilgiye rağmen play-off'lara kaldı

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Bodrum FK ile Sarıyer karşı karşıya geldi.



Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sarıyer, 1-0'lık skorla kazandı.



Sarıyer'e galibiyeti getiren golü 81. dakikada Ömer Bayram kaydetti.



Bu sonucun ardından Bodrum FK, ligi 64 puanla 5. sırada tamamladı ve play-off turunda Pendikspor ile eşleşti.



Sarıyer ise sezonu 52 puanla 12. sırada tamamladı.



Stat: Bodrum İlçe



Hakemler: Turgut Doman, Enes Biroğlu, Salih Burak Demirel



Sipay Bodrum FK: Sousa, Omar Imeri (Dk. 46 Ali Habeşoğlu), Ajeti, Furkan Apaydın (Dk. 86 Emirhan Arkutcu), Mustafa Erdilman, Yusuf Sertkaya, Adem Metin Türk (Dk. 46 Berşan Yavuzay), Cenk Şen (Dk. 69 İsmail Tarım), Alper Potuk, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 70 Seferi), Ege Bilsel



SMS Grup Sarıyer: Furkan Onur Akyüz (Dk. 77 Mert Furkan Bayram), Metehan Mert, Ömer Bayram (Dk. 89 Abdullah Emre Oğuz), Caner Osmanpaşa, Cebrail Karayel, Hasan Emre Yeşilyurt, Poko, Camara (Dk. 84 Eze), Dembele, Berkay Aydoğmuş (Dk. 77 Traore), Batuhan Kör (Dk. 89 Ozan Sol)



Gol: Dk. 81 Ömer Bayram (SMS Grup Sarıyer)



Sarı kart: Dk. 12 Berkay Aydoğmuş (SMS Grup Sarıyer)



