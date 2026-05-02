Haber Tarihi: 02 Mayıs 2026 18:58 - Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 18:58

Fenerbahçe Başakşehir maçı şifresiz canlı yayın izle

Fenerbahçe Başakşehir maçı şifresiz beIN Sports izle | Fenerbahçe Başakşehir maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Başakşehir maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayın izleme detayları

Fenerbahçe Başakşehir maçı şifresiz canlı yayın izle
Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...




FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN 


Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, ligde 17 kez Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 13 kez sahadan 3 puanla ayrılırken 2 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Turuncu-lacivertli ekip, rakibini 2 kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'nin 33 golüne Başakşehir 11 golle karşılık verdi.

BAŞAŞAKŞEHİR'İN KARNESİ

Ligde çıktığı 31 müsabakada 14 galibiyet, 9 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 51 puan ve averajla 5. sırada girdi.  Göztepe ile lig beşinciliği için yarışan turuncu-lacivertli ekip, 5 haftadır mağlup olmuyor. Yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefleyen RAMS Başakşehir, bu süreçte hanesine 9 puan yazdırdı. Başakşehir'de sarı kart cezasını tamamlayan Jerome Opoku ile Abbosbek Fayzullaev, karşılaşmada forma giyebilecek.

FENERBAHÇE KARŞISINDA SON 7 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET

Turuncu-lacivertli futbol takımı, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı son 7 maçta 6 yenilgi ve bir beraberlik yaşadı. Başakşehir, sarı-lacivertli takım karşısında son galibiyetini 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında aldı. İstanbul temsilcisi, 5 Şubat 2022'de Kadıköy'de oynanan müsabakada Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.  Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Özer Özden oturacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif.



RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Umut, Kemen, Yusuf, Shomorudov, Harit, Bertuğ.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde 31 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 67 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilerek bitime 3 hafta kala zirvenin 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, ligde kalan 3 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak. Fenerbahçe, kalan 3 lig maçında kayıp yaşamayarak sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK 

RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor. Uzun süreli sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Edson Alvarez,  maçta forma giyemeyecek. Galatasaray deplasmanında kırmızı kart gören, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından da ayrıca 3 maç ceza verilen kaleci Ederson'un yanı sıra sarı kart cezaları bulunan Matteo Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown da takımlarını yalnız bırakacak. Sakatlığı bulunan Dorgeles Nene ve bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio'nun durumu ise belirsiz.

KONGRE GÜNDEMİYLE KALAN MAÇLARINI YAPACAK

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'yla yolların ayrılmasının yanı sıra başkan Sadettin Saran, daha önce açıkladığı olağanüstü seçimli genel kurul kararının tarihini duyurdu. Başkan Saran, aday olmayacağı genel kurulun 6-7 Haziran'da yapılacağını belirtti.  Fenerbahçe, ligde kalan 3 maçını kongre gündeminde oynayacak.

18 YAŞ ALTINA ÜCRETSİZ BİLET 

RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde kulüp, bilet uygulamasında değişikliğe gitti. Sarı-lacivertliler, 18 yaşın altındaki taraftarların mücadeleyi ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.

36. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, ligde 36. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 35 lig maçında Fenerbahçe 20 kez galip gelirken RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 4 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 55 golüne, turuncu-lacivertliler, 36 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR 

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 7'si lig, biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 8 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı. Bu maçlarda rakibini 7 kez mağlup eden sarı-lacivertli ekip, bir maçtan da beraberlikle ayrıldı.

 

Diğer Haberler

1. Lig'de play-off 1. tur programı açıklandı Spor Toto 1. Lig 1. Lig'de play-off 1. tur programı açıklandı
Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı Galatasaray Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
Zeki Murat Göle'den eksikler için açıklama Fenerbahçe Zeki Murat Göle'den eksikler için açıklama
1. Lig'de son haftanın puan durumu! Spor Toto 1. Lig 1. Lig'de son haftanın puan durumu!
Bein Sports 1 Canlı link: Fenerbahçe Başakşehir bedava izle Gündem Bein Sports 1 Canlı link: Fenerbahçe Başakşehir bedava izle
Fenerbahçe Başakşehir maçı şifresiz canlı yayın izle Gündem Fenerbahçe Başakşehir maçı şifresiz canlı yayın izle
Fenerbahçe Başakşehir ücretsiz izle, FB Başakşehir maçı canlı linki Gündem Fenerbahçe Başakşehir ücretsiz izle, FB Başakşehir maçı canlı linki
Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz Gündem Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz
Bein Sports 1 Canlı İzle: Samsunspor Galatasaray canlı yayın Gündem Bein Sports 1 Canlı İzle: Samsunspor Galatasaray canlı yayın
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Samsunspor - Galatasaray: 11'ler
2
Gonzalo Higuain'in değişimi gündem oldu!
3
Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: 11'ler
4
Galatasaray'dan Lukaku takibi!
5
Sadettin Saran'dan Ederson için karar!
6
Fenerbahçe'de Emre Mor'a talip çıktı
7
Hırvatlar seçim kurbanı oldu: Liva transferi zora girdi

