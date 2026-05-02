1. Lig'de play-off 1. tur programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde play-off 1. tur maçları, 7 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
Arca Çorum FK, Çorum Şehir Stadı'nda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Sipay Bodrum FK ise Bodrum İlçe Stadı'nda Atko Grup Pendikspor'u konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde play-off 1. tur maçları, 7 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
Arca Çorum FK, Çorum Şehir Stadı'nda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Sipay Bodrum FK ise Bodrum İlçe Stadı'nda Atko Grup Pendikspor'u konuk edecek.