Bandırmaspor'a play-off için üç puan yetmedi

1. Lig'in 38. ve son haftasında Bandırmaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.



Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Kerim Alıcı kaydetti.



Bu sonucun ardından Bandırmaspor, ligi 60 puanla 8. sırada tamamladı. Aynı puana sahip olan Keçiörengücü ise averajla rakibini geride bırakarak 7. sırada yer aldı ve play-off'a kaldı.



Sivasspor ise sezonu 10. sırada tamamladı.



Stat: Bandırma 17 Eylül



Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan



Özbeyli Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan (Dk. 78 Yusuf Can Esendemir), Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 66 Kehinde), Amaral, Kerim Alıcı, Badji (Dk. 74 Enes Çinemre), Emirhan Acar, Enes Aydın, Mucahit Albayrak, Mulumba



Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Dk. 64 Arda Erdursun), Appindangoye, Özkan Yiğiter, Murat Paluli (Dk. 71 Savaş Ala), Charisis, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 64 Ali Ayberk Selvili), Emre Gökay, Mert Çelik, Mehmet Feyzi Yıldırım, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 87 Erdem Güleç)



Gol: Dk. 19 Kerim Alıcı (Özbeyli Bandırmaspor)



Sarı kartlar: Dk. 15 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 25 Mehmet Feyzi Yıldırım (Özbelsan Sivasspor), Dk. 68 Mulumba (Özbeyli Bandırmaspor)



