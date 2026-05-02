Arsenal koşar adım şampiyonluğa!

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Arsenal ile Fulham karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.



Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 9 ve 45+4. dakikada Viktor Gyökeres, 40. dakikada Bukayo Saka kaydetti.



Gyökeres, bu sezon Fulham'a ilk 15 dakika içerisinde gol atan ilk futbolcu oldu.



Fulham'a kulüp tarihinde hiç yenilmeyen ve 33. maçında 26. galibiyetini alan Arsenal, puanını 76'ya yükseltti ve en yakın takipçisi Manchester City'e 2 maç fazlasıyla 6 puan fark attı.



Fulham ise 48 puanda kaldı.



Arsenal, gelecek hafta bir başka Londra takımı olan West Ham'a konuk olacak. Fulham ise Bournemouth'u ağırlayacak.



