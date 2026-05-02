Bayer Leverkusen, Leipzig'in serisini bitirdi!

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Leipzig'i ağırladı. Bayer Leverkusen BayArena'daki maçı 4-1'lik skorla kazandı.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 25, 76 ve 89'da Patrik Schick ile birlikte 45. dakikada Nathan Tella kaydetti. Konuk ekip Leipzig'in golü 80. dakikada Christoph Baumgartner'den geldi.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Bayer Leverkusen, 58 puana yükseldi. Bundesliga'daki beş maçlık galibiyet serisi sona eren Leipzig, 62 puanda kaldı.
Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayer Leverkusen, Stuttgart deplasmanına gidecek. Leipzig, sahasında St. Pauli'yi konuk edecek.
