Tomasson: 'Kendimize inandık'

Samsunspor forması giyen Logi Tomasson, Galatasaray maçındaki galibiyeti değerlendirdi.



Tomasson, "Bugün kendimize tam olarak inandık. Geçen haftalarda iyi bir form yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyorduk. Golü yedikten sonra fırsatlar yakaladık ve rakibimizi avlamak istedik. Bunu da gerçekleştirdik. Çok mutluyuz." dedi.



Logi Tomasson, "Çok net bir performans gösterdim. Bugün daha defansif oynadım. 3'lüde oynayanlardan biriyim. Ofansta da etkili işler yaptım. Galip geldiğimiz için çok mutluyum." diye konuştu.



