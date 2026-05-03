Giulio Cesare Bregoli: 'Çok zor bir karşılaşma olacak'

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
3-1
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
4-1
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
1-1
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-1
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
2-0
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
1-0
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
1-0
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
1-3
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
2-2
02 Mayıs
Basel-Thun
3-1
02 Mayıs
Nacional-AVS
1-2
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
3-2
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
2-2
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
2-2
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
1-0
02 Mayıs
Baltika-Kazan
0-1
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
1-3
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-1
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
2-0
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
1-2
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
2-1
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
3-0
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
2-0
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
1-1
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
1-3
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
2-1
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
3-1
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-4
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
2-2
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
2-3
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
2-0
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
4-1
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
1-1
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
1-0
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
0-1
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
1-1
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
1-1
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
3-3
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
1-4
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
3-3
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
1-2
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
3-3
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
2-2
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
1-3
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
3-0
02 Mayıs
Nice-Lens
1-1
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
3-1
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
1-1
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
3-0
02 Mayıs
Villarreal-Levante
5-1
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
0-2
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
2-4
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
1-2
02 Mayıs
Udinese-Torino
2-0
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
0-0
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
0-0
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
3-0
02 Mayıs
PSG-Lorient
2-2
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
1-2
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
2-2

Giulio Cesare Bregoli: "Çok zor bir karşılaşma olacak"

Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene'yi 3-2 mağlup ederek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de finale yükseldi. Başantrenör Bregoli ile turuncu-beyazlı ekibin oyuncuları Simge Aköz ve Meliha Diken, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

03 Mayıs 2026 00:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Giulio Cesare Bregoli: 'Çok zor bir karşılaşma olacak'
Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İtalya ekibi Savino Del Bene'yi 3-2 yenerek finale yükselen Eczacıbaşı Dynavit'te başantrenör Giulio Cesare Bregoli, kupayı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Bregoli, kolay bir maç olmadığını belirterek, "Zor bir maç oynadık ve yarın da zorlu bir maça çıkacağız. Rakiplerimiz çok güçlü. Mutluyuz ama Vakıfbank maçı için hazır olmalıyız çünkü zor bir karşılaşma olacak." diye konuştu.

51 yaşındaki başantrenör, "Finalde hangi takım favori?" sorusuna "Aslında olasılıklardan konuşacak olursak VakıfBank diye düşünüyorum. Bu adil bir durum ama her şey olabilir. Şampiyonlar Ligi bu sporun zirvesi. Her adımda daha da gelişmek istiyoruz. Gelişerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Kazanacağımıza inanıyorum." cevabını verdi.

Simge Aköz: "Adımızı finale yazdırdığımız için çok mutluyum"

Kaptan Simge Aköz ise kupa Türkiye'de kalacağı için mutlu olduklarını aktardı.

Finale yükseldikleri için mutluluğunu paylaşan deneyimli libero, "İnanılmaz mutluyum. Kıran kırana bir maç oldu. Hem VakıfBank maçı hem bizim maç 3-2'ye uzadı. İki maçın da kalitesi çok iyiydi ama kendi adımıza sahadan galip ayrıldığımız ve adımızı finale yazdırdığımız için çok mutluyum. İnanılmaz güzel bir mücadele vardı. Bu takım bunu bu sezon boyunca birçok kez yaptı. Geriye düştüğünde hiç pes etmedi. İnancımızı hiç kaybetmedik. Bu takımın en güzel özelliklerinden biri buydu. Yaptığımız işle çok gurur duyuyorum. Şimdi biraz dinleneceğiz. İçeride ufak bir 10 dakika kutlarız. Final için hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

VakıfBank ile oynayacakları finale dair de görüşlerini paylaşan Simge Aköz, "Finalde ne olacağı tabii ki belli olmaz. Dünyanın en iyi takımlarıyla burada mücadele ediyoruz ve sezon boyunca da edebildiğimizi de gösterdik açıkçası. Klasik olacak ama iyi olan kazansın. En azından kupa ülkemizde kalacak diye mutlu olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Meliha Diken: "Takımımla gurur duyuyorum"

Turuncu-beyazlı oyuncu Meliha Diken de finale yükseldikleri için takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirtti.

İtalyan ekiplerinin gücünden bahseden Meliha, "Takımımla gurur duyuyorum. İtalyan takımlarına karşı oynamak çok zordur. İnanılmaz tecrübeli ve çok iyi oyuncuları var. Onlara karşı başardığımız için gururluyum." dedi.

Tecrübeli smaçör, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Bu kadar genç bir takımla buraya kadar geldik. Burada olmayı hak ettik. Çok çalıştık. VakıfBank da zorlu bir maçtan çıktı. Biz de aynı şekilde. Gerçekten aynı şekilde. Yarın kim daha iyi odaklanırsa o kazanacaktır."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
