Talisca'dan Fenerbahçe'de kariyer rekoru!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, gollerini sürdürdü.
Müsabakanın 28. dakikasında ve 57. dakikasında takımını öne geçiren gollere imza atan Talisca, 72. dakikada bir gol daha bularak bu sezon ligdeki gol sayısını 19'a yükseltti.
Talisca, toplamda ise bu sezon 27. golüne imza attı ve kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı.
Talisca, daha önce 2023/24'te 25 gol atarak verimli bir sezon yaşamıştı.
Müsabakanın 28. dakikasında ve 57. dakikasında takımını öne geçiren gollere imza atan Talisca, 72. dakikada bir gol daha bularak bu sezon ligdeki gol sayısını 19'a yükseltti.
Talisca, toplamda ise bu sezon 27. golüne imza attı ve kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı.
Talisca, daha önce 2023/24'te 25 gol atarak verimli bir sezon yaşamıştı.