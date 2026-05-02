Stoilov: 'Son saniyede yediğimiz için üzgünüz'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Bulgar teknik adam, "Buraya biz aslında en iyi futbolumuzu, seviyemizi göstermek için geldik. Özellikle ilk yarıda rakip 11 kişiyken çok iyi şekilde yaptık. Oyunun bu bölümünde en iyi futbolumuzu oynadık. İkinci yarı baskı başladı. Oyunun uzun toplara dönmesi bize sıkıntı yarattı. Trabzon gibi bir takıma karşı, deplasmanda goller kaçırırsanız sıkıntı yaşarsınız. Son dakikada gelen gol, rakip 10 kişiyken bir de üzüntü verici. Takım olarak iyi mücadele ettik. Çalışmaya devam edeceğiz. Hayalimizin peşinden yürümeye sonuna kadar devam edeceğiz." dedi.



Stoilov, "En önemlisi hayalimizin peşinden yürümeye devam etmemiz. Önümüzde çok önemli bir Gaziantep maçı var, zor maç. O maçta her şeyimizi vereceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Sonunda ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.



Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzon'a oyun anlamında Göztepe'nin iyi yüzünü yansıtmaya geldiklerini belirterek, "Göztepe kesinlikle takım olarak hiç kimseden çekinmeyen, her zaman o yüksek hırslı oyununu oynamaya çalışan bir takım. Bunu da aslında maç içerisinde yapmaya çalıştık. Özellikle ilk yarıda bunu çok daha iyi yaptık, orada golü bulduk. Ardından 2-3 tane önemli fırsat var. Maalesef burada ikinci golü bulamadık." dedi.



Skorda önde oldukları bölümde yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini aktaran Stoilov, "Son saniyede böyle bir deplasmanda gol yediğimiz için çok üzgünüz. Çok kazanmak istediğimiz bir mücadeleydi ama bu futbol. Trabzon tabii ki iyi bir takım. Şu anda üzgünüm ama aynı zamanda da üzgün değilim. Çünkü gerçekten takımım burada Göztepe'nin güçlü ve iyi yüzünü sahaya yansıttı. Biz hayalimizin peşinden yürümeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.



