Yunus Akgün'den double-double

Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, Samsunspor karşısında bu sezonki 10. golünü kaydetti.
Sezon başından beri Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve TFF Süper Kupa'da 1 gol atan Yunus, tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta 10. kez fileleri havalandırdı.
Geçen sezonu 12 gol ve 14 asistle tamamlayan Yunus, 10 golün yanı sıra 11 asist yaparak 'double double' istatistiklere imza atmış oldu.
