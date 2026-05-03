Okan Buruk, Samsunspor'a ilk kez kaybetti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor'a karşı ilk kez puan kaybı yaşadı.
Tecrübeli teknik adam, 1'i Göztepe'de ve 5'i Galatasaray'da olmak üzere Samsunspor'a karşı 6 resmi maça çıktı.
Bu maçların hepsini kazanan Buruk, teknik direktör olarak ilk kez Samsunspor'a karşı mağlup oldu.
