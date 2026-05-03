Beşiktaş'tan Luis Henrique için resmi temas!

Süper Lig'de gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.



Siyah-beyazlıların, Inter forması giyen Luis Henrique için girişimlere başladığı öne sürüldü.



GÖRÜŞME MASASI KURULUYOR



A Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetiminin, Brezilyalı kanat oyuncusunun transferi için Inter ile masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi. Haberde, taraflar arasında kısa süre içinde resmi temasların başlamasının beklendiği aktarıldı.



PERFORMANSI



Bu sezon Inter forması ile 39 maça çıkan Henrique, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.



