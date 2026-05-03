Fenerbahçe kasasını dolduracak! Tam 45 Milyon euro

Fenerbahçe'nin şuana dek resmi teklif aldığı isimler Dorgeles Nene, Archie Brown ve Jaydon Oosterwolde.



Özellikle Oosterwolde ve Nene'ye gelen tekliflerin ciddi olduğu, genç olması nedeniyle Archie Brown için de bir çok takımın renklerine bağlamak istediği iddia edildi.



3 FUTBOLCUDAN 45 MİLYON EURO BEKLENİYOR



Diğer yandan Fenerbahçe'nin bu 3 futbolcudan minimum 45 milyon euro bonservis geliri elde etmek istiyor. Bu gelirin yeni seçilecek başkanın transfer bütçesi için büyük bir avantaj olacarak elini bir hayli güçlendirecek.

Süper Lig'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek Fenerbahçe 'nin yaz transfer döneminde hareketli günler bekliyor.Takıma katılacak isimlerin yanı sıra sarı-lacivertlilerde yaşanacak ayrılıklarla takımın omurgası değişecek. Henüz sezon devam ederken dahi Fenerbahçe birçok futbolcusu için için resmi teklifler almaya başladı.