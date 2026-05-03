03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
20:00
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-020'
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
17:45
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
17:45
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
19:30
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-188'
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
20:15
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-090'
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
18:00
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
17:30
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
17:30
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
17:30
03 Mayıs
Braga-Estoril
20:00
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-090'
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
20:00
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-05'
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
20:00
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
20:00
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
0-2DA
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
18:30
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
20:30
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
2-061'
03 Mayıs
M. United-Liverpool
17:30
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:00
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
19:30
03 Mayıs
Lyon-Rennes
21:45
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-060'
03 Mayıs
Juventus-Verona
19:00
03 Mayıs
Inter-Parma
21:45
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-162'
03 Mayıs
Auxerre-Angers
18:15
03 Mayıs
Paris FC-Brest
18:15
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
18:15
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

Albert Riera'nın Eintracht Frankfurt'taki koltuğu sallantıda

Eintracht Frankfurt'ta kötü günler geçiren teknik direktör Albert Riera ile yolların ayrılabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

03 Mayıs 2026 16:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Albert Riera'nın Eintracht Frankfurt'taki koltuğu sallantıda
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve sarı kırmızılı takımda yardımcı antrenörlük de yapan Albert Riera'nın Eintracht Frankfurt'taki teknik direktörlük kariyeri sallantıda. Geçtiğimiz şubat ayında Frankfurt'un başına geçen 44 yaşındaki teknik adam için işler yolunda gitmiyor.

Frankfurt başında 12 maça çıkan ve 4'er galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Riera, Bundesliga'da dün oynadıkları Hamburg maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

SPORTİF DİREKTÖR MARKUS KROSCHE'DEN AÇIKLAMA

Alman basınında çıkan haberlerde İspanyol teknik adamın alınan olumsuz sonuçların dışında bazı futbolcularla da sorun yaşadığı öne sürüldü. Hamburg yenilgisinin ardından konuşan Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche'nin ise Riera'nın geleceğiyle ilgili sorulara kaçamak yanıtlar vermesi dikkat çekti.

"OYNADIĞIMIZ FUTBOLDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Krösche, oynadıkları futbol tarzından ve agresif oyundan son derece rahatsız olduğunu vurgulayarak "Dürüst olmak gerekirse: eğer bu tür hatalar yaparsak, bu tür performanslar sergilersek, Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde hiçbir şansımız kalmaz." ifadelerini kullandı.

RIERA SORUSUNA YANIT

Markus Krösche, teknik direktör Albert Riera'nın kulüpteki geleceği hakkında sorulan bir soru üzerine "Bugünkü mesele teknik direktör değil. Sonuçta önemli olan takımın performansı. Ve bu sezon, özellikle bu kadar önemli maçlarda performansları yeterli olmadı." diye konuştu.

Alman sportif direktör, Riera'nın bu sezonun ötesinde kulüpte bir geleceği olup olmadığı sorulduğunda ise "Bugünkü performanstan bahsedelim, yeterince iyi değildi." yanıtını verdi.

ALBERT RIERA'NIN BASIN TOPLANTISINDA GERGİN ANLAR

Bu arada teknik direktör Riera maç öncesi, geçtiğimiz cuma günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı sert açıklamalarla Alman basınında tartışma konusu olmuştu.

"GAZETECİLERLE TAKTİK TARTIŞMAM"

Basın toplantısında agresif tavırlarıyla dikkat çeken İspanyol çalıştırıcı Hamburg'a karşı planları hakkındaki soruya "Kazanmak. Gazetecilerle taktik tartışmam." yanıtını vermişti.

"TAMAMEN SAÇMALIK"

Albert Riera, takımın santrforu Jonathan Burkardt ile arasında sorun olduğu iddiaları hakkında ise "Tamamen saçmalık! Oyuncularımla iletişim sorunum olduğunu mu düşünüyorsunuz? Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz?" diye karşılık vermişti

"BEN BİR KUKLA DEĞİLİM"

Tepki dolu sözlerle açıklamalarını sürdüren Riera şunları söylemişti:

"Burada bir barda ya da sirkte değiliz. Burası ciddi bir futbol kulübü. Belki de buranın bir bar olduğunu ve menajerlerle, gazetecilerle konuştuğunuzu düşünüyorsunuz. Bu binanın etrafında zehir var ama içinde yok. Oyuncularla harika bir ilişkimiz var. Bir şeyler yazmak sizin işiniz ama yalanları kabul etmeyeceğim. Ben bir kukla değilim. Ben bir antrenörüm. Saygı talep ediyorum. Taraftarlar gerçeği duymayı hak ediyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
