03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
20:00
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-5
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
2-2
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
2-2
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
0-08'
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-2
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
20:15
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-0
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
1-086'
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
1-0
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
0-2
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
0-1
03 Mayıs
Braga-Estoril
20:00
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-0
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
20:00
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-2
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
20:00
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
20:00
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
1-2
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
0-046'
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
20:30
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
3-0
03 Mayıs
M. United-Liverpool
3-2
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:00
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
0-010'
03 Mayıs
Lyon-Rennes
21:45
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-0
03 Mayıs
Juventus-Verona
0-143'
03 Mayıs
Inter-Parma
21:45
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-1
03 Mayıs
Auxerre-Angers
3-069'
03 Mayıs
Paris FC-Brest
3-070'
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
1-167'
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

X-Waters yüzme yarışları Antalya'da yapıldı

Corendon Airlines sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen X-Waters Antalya'da sona erdi.

calendar 03 Mayıs 2026 15:29 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 17:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
X-Waters yüzme yarışları Antalya'da yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Antalya'da Corendon Airlines sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen uluslararası açık deniz yüzme sporu X-Waters yarışları sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Akdeniz rüyasında yüzün" sloganıyla Konyaaltı Beach Park'ta organize edilen yüzme yarışlarında 27 ülkeden 750 sporcu mücadele etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu takviminde yer alan, Antalya Valiliği koordinasyonunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, profesyonel yüzücülerin yanı sıra açık deniz yüzme tutkunları da katıldı.

Kadın ve erkek sporcuların ayrı kategorilerde yarıştığı organizasyon, dayanıklılık ve kondisyonun sınandığı zorlu etaplardan oluştu. Sporcular 2 bin 500 metrelik iki turdan oluşan 5 kilometre uzun mesafe parkurunun yanı sıra 1 mil, 500 metre, 2x1 kilometre bayrak yarışı yaptı. Yarışmada ayrıca 200 ve 50 metre parkurlarda çocuklar mücadele etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Merve Kocagöz, "Bu saygın organizasyonların şehrimize gelmesi Antalya'nın spor turizmi merkezi olması vizyonunu da güçlendirmektedir. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın organizatörü X-Waters'ın Antalya direktörü Onur Şentürk ise kentin marka değerini yükseltecek organizasyonlara ev sahipliği yapmasının önemine dikkati çekti.

Şentürk, "Antalya turizmine ve spor turizmine bu yarışı kazandırdığımız için çok mutluyuz. Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile yerel yönetimlerimizin destekleri bu organizasyonda çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonun 5 kilometrelik etabında erkeklerde Aleksandr Lobanov birinci, Egor Tropeano ikinci, Vladimir Gusev üçüncü oldu. Kadınlarda ise Ekaterina Sokolova birinciliği, Daria Zinina ikinciliği, Tatiana Maltceva üçüncülüğü elde etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.