03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
20:00
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
17:00
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
17:45
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
17:45
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
2-024'
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-024'
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
0-024'
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
0-024'
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
0-023'
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-023'
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
19:30
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
15:30
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
20:15
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
15:30
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
18:00
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
15:00
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
17:30
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
17:30
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
17:30
03 Mayıs
Braga-Estoril
20:00
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
15:30
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-179'
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
20:00
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
17:15
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
20:00
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
20:00
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
16:30
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
18:30
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
20:30
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
16:00
03 Mayıs
M. United-Liverpool
17:30
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:00
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
15:00
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
19:30
03 Mayıs
Lyon-Rennes
21:45
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-058'
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
16:00
03 Mayıs
Juventus-Verona
19:00
03 Mayıs
Inter-Parma
21:45
03 Mayıs
Lille-Le Havre
16:00
03 Mayıs
Auxerre-Angers
18:15
03 Mayıs
Paris FC-Brest
18:15
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
18:15
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

Osimhen'e flaş uyarı: "Sakın o takıma gitme"

Adı son günlerde dünya devleriyle anılan Victor Osimhen ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Nijeryalı eski yıldız, yaptığı açıklamada vatandaşının gitmemesi gerektiği takımı açıkladı.

calendar 03 Mayıs 2026 13:12 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 13:17
Osimhen'e flaş uyarı: 'Sakın o takıma gitme'
Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği sarı-kırmızılı takıma sezon başında bonservisiyle transfer olan golcü futbolcu, dev kulüplerin radarında yer alıyor.

Adı son günlerde Barcelona ve Real Madrid ile anılan Osimhen ile Bayern Münih, PSG, Liverpool, Manchester United ve Juventus'un da ilgilendiği öne sürülmüştü.

Galatasaray yönetimi ise dünya devlerinin listesinde yer alan yıldız futbolcunun bonservis bedelini 150 milyon Euro olarak belirledi.

Sarı-kırmızılılara 27 yaşındaki forvet için yaz transfer döneminde teklif gelip gelmeyeceği merak edilirken, golcü oyuncuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Kariyerinden Lille, West Bromwich, Cardiff ve Stoke City gibi takımlarda forma giyen Nijeryalı eski futbolcu Peter Osaze Odemwingie, Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Odemwingie, Osimhen'in geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Brila.net'e konuşan Odemwingie, Osimhen için ideal takımlar olarak Arsenal, Barcelona ve Real Madrid'i gösterdi.

Nijeryalı eski yıldız, bu kulüplerin forvet oyuncusunun yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için gereken yapıya, oyun stiline ve kaliteye sahip olduğunu belirtti.

Odemwingie, yaptığı açıklamada "Arsenal ve Barcelona'nın iyi olacağını söyleyebilirim; bunlar olgun kulüpler. Arsenal babamın takımı, o yüzden ilk olarak onu belirttim. Real Madrid de onun için harika bir kulüp. Nereye giderse gitsin, topu güzelce hareket ettirebilecek ve topu isteyebilecek. Hava topu mücadelelerinde de iyi. Real Madrid'in sahası da geniş ve onun koşularını yapmasına çok uygun. Belki de Arsenal'in kadrosunun çok genç olduğu için olgun bir kadroya sahip olmadığını, bu yüzden tüm yükün onun omuzlarına yüklenmemesi için daha olgun bir kadroya ihtiyacı olduğunu söyleyeceklerdir. Hızıyla büyük fark yaratabilir. Her şeye rağmen, o oyuncuların hepsi çok iyi oyuncular. Boy avantajı var ve iyi koşuyor; işte İngiliz futbolu böyle bir şey." dedi.

"MANCHESTER UNITED'DAN UZAK DURMALI"

Açıklamalarına devam eden Nijeryalı, "Manchester United'ı özellikle anmadım çünkü oradaki sorun çok büyük. Forvet oyuncuları üzerindeki baskı çok büyük. Oradan uzak durmalı. Romelu Lukaku ve diğer birçok forvet oyuncusunda bunu gördük; kulüp çok büyük olduğu ve sonuç istediği için her zaman bir günah keçisi bulacaklardır. Tabii ki Barcelona da iyi bir kulüp." ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNİN İSTEDİĞİ YERE ULAŞABİLMELİ"

Odemwingie ayrıca Osimhen'in özelliklerini övdü ve zihinsel gücünü ve fiziksel dayanıklılığını vurguladı.

Nijeryalı eski forvet konuyla ilgili, "Çok iyi bir oyuncu, motivasyon eksikliği olmayan bir oyuncu. İyi durumda ve fiziksel olarak güçlü. Bir noktada düşüş yaşanacak ancak en verimli döneminde, bizim istediğimiz yere değil, kendisinin istediği yere ulaşabilmeli." yorumunu yaptı.  


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
