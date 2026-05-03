Roma'dan Jayden Oosterwolde'ye yakın takip!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir gözlem gerçekleştirdi.



Sarı-lacivertli takımın savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kritik mücadelede İtalyan temsilcisinin radarına girdi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Roma scout ekibi, Hollandalı futbolcuyu tribünden canlı olarak takip etti ve performansına dair detaylı bir rapor hazırladı.



PERFORMANSI



Bu sezon Fenerbahçe forması ile 45 maça çıkan Oosterwolde, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.







