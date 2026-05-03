Celta evinde Elche'yi rahat geçti

Estadio de Balaidos'ta oynanan müsabakayı Celta Vigo 3-1 kazandı.





Celta Vigo'ya galibiyeti getiren goller; 14. dakikada Hugo Alvaraez, 30. dakikada Iago Aspas ve 85. dakikada Borja Iglesias'ten geldi.



Elche'nin tek golünü ise 82. dakikada Andre Silva kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Celta Vigo puanını 47'ye yükseltirken, Elche ise 338 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Celta Vigo gelecek hafta Metropolitano'da Atletico Madrid ile karşılaşacak. Elche ise sahasında Alaves'i ağırlayacak.

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Celta Vigo ile Elche karşılaştı.