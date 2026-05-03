03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
20:00
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-5
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
2-2
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
2-2
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
0-08'
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-2
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
20:15
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-0
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
1-086'
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
1-0
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
0-2
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
0-1
03 Mayıs
Braga-Estoril
20:00
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-0
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
20:00
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-2
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
20:00
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
20:00
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
1-2
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
0-046'
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
20:30
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
3-0
03 Mayıs
M. United-Liverpool
3-2
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:00
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
0-010'
03 Mayıs
Lyon-Rennes
21:45
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-0
03 Mayıs
Juventus-Verona
0-143'
03 Mayıs
Inter-Parma
21:45
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-1
03 Mayıs
Auxerre-Angers
3-069'
03 Mayıs
Paris FC-Brest
3-070'
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
1-167'
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

Sir Alex Ferguson, hastaneye kaldırıldı!

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, Liverpool maçı öncesi kendisini iyi hissetmemesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

calendar 03 Mayıs 2026 17:36 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 18:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'deki Manchester United - Liverpool maçı öncesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Mücadeleyi takip etmek için Old Trafford'a gelen Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, kendisini iyi hissetmemesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Daily Maily'de yer alan habere göre, Ferguson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Manchester United yetkilileri, 84 yaşındaki Ferguson'un yakında tamamen iyileşeceği ve evine döneceği konusunda iyimser.

Manchester ekibini 27 yıl çalıştıran Ferguson, kulübün maçlarını genellikle direktör locasından takip ediyor.

Ferguson, 2018 yılında beyin kanaması geçirmiş ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
