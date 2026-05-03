Sir Alex Ferguson, hastaneye kaldırıldı!

İngiltere Premier Lig'deki Manchester United - Liverpool maçı öncesinde önemli bir gelişme yaşandı.



Mücadeleyi takip etmek için Old Trafford'a gelen Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, kendisini iyi hissetmemesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Daily Maily'de yer alan habere göre, Ferguson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Manchester United yetkilileri, 84 yaşındaki Ferguson'un yakında tamamen iyileşeceği ve evine döneceği konusunda iyimser.



Manchester ekibini 27 yıl çalıştıran Ferguson, kulübün maçlarını genellikle direktör locasından takip ediyor.



Ferguson, 2018 yılında beyin kanaması geçirmiş ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı.



