Hull City'nin şoklar, sürprizler ve zaferlerle dolu sezonunun bilinmeyen yüzü!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, ligde normal sezonu 6. sırada tamamladı.Hull City, bu sonucun ardından play-off oynayacak ve Premier Lig'e çıkma mücadelesi verecek.Hull City'nin Championship'te kalmayı garantiledikten sonra Fratton Park'ta kavurucu güneşin altında kutlama yapmasının üzerinden bir ömür geçmiş gibi geliyor. Ruben Selles, sezonun son gününde gol farkı sayesinde takımı küme düşmekten kurtardıktan sonra ailesinden gelen telefonları yanıtlıyor.City için bu, neredeyse cehennem gibi bir sezondu. Hiç böyle olması gerekmiyordu, ancak teknik direktör değişiklikleri, geç ve kafa karıştırıcı transferler ve yıldız oyuncuların sakatlıkları nedeniyle öyle oldu, ama hayatta kaldılar.Diğer yandan, o stresli son gün sanki dün gibi geliyor. Sezonun sonu korkunçtu; Luton Town ve Derby County'ye evinde alınan umutsuz yenilgiler, League One'a düşeceklerini düşündürüyordu.Neyse ki durum öyle olmadı. Hull City kıl payı kurtuldu ve ardından bir başka çalkantılı yaz geldi. Selles'in takımı Championship'e taşıyabilecek uygunlukta olup olmadığı konusunda kulislerde şüpheler çoktan ortaya çıkmıştı. Farklı bir yöne gitmek amacıyla İspanyol teknik adamla yolların ayrılmasına karar verildi.O zamandan beri Selles'in kariyerinin Sheffield United ve Real Zaragoza'da oldukça kötü geçen dönemleri göz önüne alındığında, Acun Ilıcalı bu kararı vermekte haklıydı.Emre Belözoğlu ile görüşmeler yapılmış ve Milan Muslic başta olmak üzere Michael Beale gibi isimlerin de bu görev için yoğun çaba sarf etmesine rağmen, Sergej Jakirovic göreve getirildi. Acun Ilıcalı'nın, Hırvat teknik adamı East Yorkshire'a getirmek için hem mecazi hem de mali açıdan büyük bir risk alması, aldığı en iyi kararlardan biri oldu.Haziran ayında karizmasıyla takıma katıldığı andan itibaren, Hull City'nin soyunma odası onun yöntemlerini benimsedi. Bu yöntemler daha geleneksel. Az konuşuyor ama konuştuğunda etkisi büyük. Tim Walter ve Selles dönemlerinde olduğu gibi, oyuncuları ezip geçmeden ve kafalarını karıştırmadan yeterli miktarda analiz yapıyor.Göreve başladıktan sadece birkaç gün sonra, hiçbir menajerin almak istemediği telefon geldi. Bu telefon, kulübün İngiltere Futbol Ligi Yönetimi tarafından üç transfer dönemi boyunca transfer harcamalarına kısıtlama getirildiğini doğruladı. Jakirovic, Aston Villa'dan 3,5 milyon sterline Louie Barry'yi transfer edeceğini düşünüyordu. Ayrıca Lewis Koumas, Toby Collyer ve Owen Beck gibi isimleri de kadroya katacağını düşünüyordu. Matija Frigan da transfer listesindeydi. Temyiz hazırlıkları sürerken transfer planları tamamen çöpe atılmak zorunda kaldı.Bu büyük aksiliklere rağmen Acun Ilıcalı, sportif direktör Jared Dublin, transfer sorumlusu Martin Hodge ve diğer personel ile birlikte EFL'nin belirlediği çerçeve içinde transferleri gerçekleştirmeye çalıştı. Her şeyin anahtarı Oli McBurnie'ydi. Dublin, yaz tatili sırasında McBurnie ile görüşmeler yapmıştı ve EFL'nin cezası açıklanmadan önce kulübün anlaşmaya yakın olduğunu düşünmüştü.Kulüp, McBurnie'yi Sheffield United, Swansea City, Wrexham ve Las Palmas'a dönüşün yerine kendilerine çekebilirlerse, ne kadar ciddi olduklarını gösterecek ve diğer yeni transferleri çekmelerine yardımcı olacağını biliyordu. Acun Ilıcalı ve Dublin, 29 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için John Egan ve Matt Crooks'un yardımını istedi.Sonunda, planlanandan daha geç de olsa, anlaşmayı tamamladılar ve bu, bir süredir Championship'teki en iyi transfer hamlesi olduğu kanıtlandı. McBurnie'nin Jakirovic ile ilk görüşmesinde, teknik direktör 15 gol talep etti. Bu hedef gerçekleştirildi ve bunun yanı sıra çok sayıda etkileyici performans da sergilendi. O, takımın lideri oldu ve taraftarlar onun varlığından büyük keyif aldı. 17 golün ardından, bunun ne kadar muhteşem bir transfer olacağı bilinmiyorduHull City, Joe Gelhardt'ı kadroya katmak için çaba gösterdi ve onu Leeds United'dan almayı başardı; Darko Gyabi'yi de kadroya kattı. Kısıtlamaları göz önüne alındığında, başka alanlarda da dikkat çekici transferler gerçekleştirdiler ve bu, son derece etkileyiciydi. Yeni transferler ne kadar önemli olsa da, Jakirovic mevcut kadroyu bir araya getirdi.Ryan Giles'ı diplerden çekip çıkardı ve onun, Championship'in en iyi hücum beklerinden biri olarak görüldüğü formunu yeniden kazanmasına yardımcı oldu. Kyle Joseph'te bir kıvılcım buldu, Cody Drameh, Lewie Coyle ve Regan Slater'ın seviyelerini yükseltti.Slater sezona rotasyonda beşinci orta saha oyuncusu olarak başladı ve birinci tercih olarak bitirdi. Teknik direktörü tarafından City'nin "MVP'si" – en değerli oyuncusu – olarak nitelendirildi. Gelhardt'a kariyerinin en iyi sezonunu geçirebilmesi için gerekli özgürlüğü sağladı ve soyunma odasındaki diğer oyuncular da üzerlerine düşen görevi yerine getirdi. John Egan da bunlardan biri. Semi Ajayi ve Charlie Hughes'un gerisinde kalan Egan, muazzam bir performans sergiledi. O kadar iyiydi ki, uzun bir aradan sonra İrlanda Cumhuriyeti kadrosuna geri çağrıldı. Kiralık oyuncu Amir Hadziahmetovic, City'de kaldığı süre boyunca Bosna milli takımındaki hasreti sona erdi. Sakatlık, Dünya Kupası hayallerini engellemiş olabilir, ancak bu hayaller henüz bitmiş değil.Elbette kötü anlar da oldu. Middlesbrough karşısında ilk yarıyı 4-0 geride kapatmak bunlardan biriydi, Boxing Day'de Sheffield Wednesday ile 2-2 berabere kalmak da öyle. Bu kötü anlar çok nadir yaşandı. Sezonun başlarında, MKM Stadyumu'nda kötü performansıyla tanınan City, Southampton, Leicester City ve Sheffield United'ı evinde mağlup etti. Yıllar sonra ilk kez Norwich City deplasmanında galip geldiler ve ardından ünlü çifte galibiyet elde ettiler.Aralık başında Boro'ya karşı aldıkları ağır yenilginin ardından, birkaç hafta sonra Riverside Stadyumu'nda galip gelerek cevap verdiler. Birmingham City'nin ligdeki uzun süren yenilmezlik serisini sonlandırdılar.Ne yazık ki, City'nin maruz kaldığı kısıtlamalar nedeniyle, pek çok oyuncu tam bir hazırlık dönemi geçirmeden takıma katıldı; Liam Millar ve Mo Belloumi gibi diğerleri ise uzun süreli sakatlıklardan dönüyordu. Sezon boyunca, neredeyse tüm oyuncular uzun süreli sakatlıklarla boğuştu. Hatırladığım kadarıyla, sadece Ivor Pandur ve John Egan bu durumdan etkilenmedi. Bu durum, Jakirovic'in bir kez bile tam kadro sahaya çıkamadığı, bırakın en güçlü kadrosunu, tam kadro sahaya çıkamadığı anlamına geliyor.City, Giles, Ajayi, Charlie Hughes, John Lundstram, Amir, Gelhardt, McBurnie, Millar, Belloumi, Matt Crooks ve tabii ki Eliot Matazo gibi en iyi oyuncularını sürekli olarak kaybetti. Toby Collyer Ocak ayında geldi, sakatlandı, geri döndü ve Coventry karşısında sezonun en etkileyici performanslarından birini sergiledi, ancak o günden beri sahalarda yok. Bu bir mazeret olmasa da, Jakirovic zorlu koşullar altında işini yaptı. Hala sonuç alabiliyor.Birçoğu sakatlıklarla boğuştu ama yine de devam ettiler. Matt Crooks ve Charlie Hughes, ikisi de ameliyat olması gerekiyordu, ama ikisi de teknik direktör ve futbol kulübü için acı eşiğini aşarak oynadılar.Bazen şansları yaver gitti; en iyi formlarında değillerdi. Ancak en iyi formlarında, muhteşem oynadılar. Leicester'ı evlerinde yendikleri maçta, hücumda aktif ve heyecan vericiydiler. City bir oyun tarzı buldu ve bu başarılı oldu; hem de karakter ve büyük yüreklerin gerekli olduğu, önemli anlarda.Bu sezon City, bir FA Cup maçını kazanmayı başardı. Yani, bu Acun Ilıcalı'nın görev süresi boyunca hiç yaşanmamış bir şeydi ve Chelsea ile Liam Rosenior'a karşı ilginç bir eşleşme ortaya çıkardı; ancak Rosenior'un görevi, takip eden haftalarda ani bir şekilde sona erdi.MKM Stadyumu'nda inişli çıkışlı bir sezon yaşandı, ancak bu sezon hem futbol kulübünün içinde hem de dışında gururu geri kazandırdı. Takım mücadele etti ve sezonun başında bunu tahmin eden çok az kişi vardı. Son günün gidişatı, son ana kadar heyecan verici geçen bir sezona yakışır bir son oldu.Son güne girerken City'nin yardıma ihtiyacı vardı ve Middlesbrough'dan da bu yardımı aldı. Kim Hellberg'in Londra'daki EFL Ödülleri'nde Sergej Jakirovic'e söylediği gibi, "Play-off'larda görüşürüz." Bu, her ikisinin de yarı finalde ayrı kalmasıyla Wembley'de gerçekleşebilir.Ancak nihayetinde iş kendi görevlerini yapmaya geldi ve Oli McBurnie ile büyük anlar için büyük bir oyuncuya sahipler. Formda olan Norwich City'ye karşı attığı galibiyet golü sırasında duyulan ses, sadece Ivor Pandur'un 96. dakikada köşe vuruşunu kafayla gole çevirirken duyulan sesin gerisinde kaldı. Bu gol, Hull'un ceza sahası içinde yaşanan birkaç saniyelik panik anının ardından geldi ve Josh Smith'in düdüğüne üç kez üflemesine neden oldu. Yine, normal sezon için uygun bir son oldu.Bu özel bir sezondu ve henüz bitmedi. Hull City, kendi tarihindeki en iyi sezonlardan birini geride bırakarak play-off'lara katılan Millwall ile karşı karşıya gelecek. Hem teknik direktörler, hem teknik ekip hem de oyuncular muhteşem bir sezon geçirdiler ve bununla gurur duymalılar. Fratton Park'ta yaşanan gerginlik ve hissedilir rahatlamadan 12 ay sonra City, MKM Stadyumu'nun sahasında taraftarların alkışlarını kabul etmek için bu güneşli anı hak etti.Önümüzdeki 10 gün içinde neler olacağı zamanla belli olacak, ancak şimdilik, Hull şehrinin atan kalbi olan bu özel futbol kulübü, play-off'lara katılmayı garantilemiş olmanın ve Premier Lig'e dönüşe sadece üç maç kalmış olmanın sevincini yaşayabilir.Acun Ilıcalı, Jakirovic, ekibi ve bu oyuncu grubu, çok az kişinin beklediği bir başarıya imza attı ve bununla gurur duymalılar. Hem kendi sahalarında hem de Güney Londra'da yapacakları işler var. Ancak taraftarlarını ve ailelerini gururlandırdılar.Bu tek başına bile çok büyük bir başarı.