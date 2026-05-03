CANLI: VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali oynanıyor. Organizasyonun finalinde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geliyor.
CANLI: 4. SET
VAKIFBANK: 14
ECZACIBAŞI: 10
1. SET SONUCU: VAKIFBANK 25-20 ECZACIBAŞI
2. SET SONUCU: VAKIFBANK 25-21 ECZACIBAŞI
3. SET SONUCU: VAKIFBANK 21-25 ECZACIBAŞI
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VAKIFBANK: 14
ECZACIBAŞI: 10
1. SET SONUCU: VAKIFBANK 25-20 ECZACIBAŞI
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