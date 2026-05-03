03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
20:00
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-5
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
2-2
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
2-2
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
0-08'
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-2
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
20:15
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-0
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
1-086'
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
1-0
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
0-2
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
0-1
03 Mayıs
Braga-Estoril
20:00
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-0
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
20:00
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-2
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
20:00
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
20:00
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
1-2
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
0-046'
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
20:30
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
3-0
03 Mayıs
M. United-Liverpool
3-2
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:00
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
0-010'
03 Mayıs
Lyon-Rennes
21:45
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-0
03 Mayıs
Juventus-Verona
0-143'
03 Mayıs
Inter-Parma
21:45
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-1
03 Mayıs
Auxerre-Angers
3-069'
03 Mayıs
Paris FC-Brest
3-070'
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
1-167'
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0

Türk Telekom, evinde Trabzonspor Basket'i mağlup etti!

Basketbol Süper Ligi 29. hafta mücadelesinde Türk Telekom Basketbol Takımı, sahasında Trabzonspor Basketbol Takımı'u 81-72 mağlup etti.

03 Mayıs 2026 17:51
Türk Telekom, evinde Trabzonspor Basket'i mağlup etti!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Türk Telekom, sahasında Trabzonspor'u 81-72 yendi.

Mücadelenin başında peş peşe sayılar bulan ve 5-0 öne geçen Türk Telekom, rakibine mola aldırdı. 9 sayı geriden gelen konuk ekip, ilk sayıyı Reed ile buldu. İlk 5 dakikayı 13-7 üstün giren Başkent ekibine karşı konuk takım, arayı kapatsa da Türk Telekom, ilk periyotta oyun üstünlüğünü korudu ve Simonovic ile etkili olarak 23-18 üstünlük sağladı.

İkinci periyotta üst üste sayı bulan Trabzonspor, ev sahibi ekibin hataları ve top kayıplarını sayıya çevirdi ve farkı 1 sayıya düşürdü: 39-38. Karşılıklı faullerin yapıldığı ikinci çeyreğin sonunda boyalı alan ile pota altını etkili kullanan Türk Telekom, soyunma odasına 45-42 önde girdi.

Periyottaki sayılarını Reed ve Yeboah ile bulan Trabzonspor'a karşı oyun üstünlüğünü koruyan Türk Telekom, çeyreği 64-57 önde bitirdi.

Son periyotta taraftarın da desteğiyle üstünlüğünü sürdüren Başkent takımı, karşılaşmadan 81-72 galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesinde Hayatın Artı Biri Spor Kulübünün, Kütahya'da gerçekleştirilen Down Sendromlular Türkiye Basketbol Şampiyonası'ndaki galibiyeti kutlandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

Türk Telekom: Devoe 11, Alexander 4, Trifunovic 9, Simonovic 11, Doğuş Özdemiroğlu 10, Mete Tekçevik, Berkan Durmaz 2, Bankston 13, Usher 10, Smith 11, Emircan Koşut

Trabzonspor: Reed 24, Girard 18, Berk Demir, Yeboah 13, Hamm 9, Ege Arar 2, Taylor 3, Dorukhan Engindeniz 3, Alican Güney

1. Periyot: 23-18

Devre: 45-42

3. Periyot: 64-57

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
