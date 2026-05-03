Galatasaray ve Trabzonspor arasında transfer yarışı!

Trendyol Süper Lig'deki kıyasıya geçen sezonun ardından Galatasaray ve Trabzonspor'da transfer için hamleler başlayacak.



Bu sezonki lig yarışında birbirlerine rakip olan iki dev, gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturma adına da rekabet halinde olacak.



Özellikle sol stoper transferinde Corendon Alanyaspor forması Ümit Akdağ ile uzun süredir ilgilenen 2 ekibin, Anadolu ekiplerinden farklı bir futbolcuyu daha radarlarına aldığı öğrenildi.



Belçika basınından Voetbal Primeur'un haberine göre Galatasaray ve Trabzonspor, Erzurumspor FK forması giyen Yakup Kırtay'ı gündemine aldı.



Doğu Anadolu ekibiyle bu sezon Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan 22 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan da ilgi olduğu belirtildi.



Union Saint-Gilloise'ın yaklaşık 1 yıldır transfer listesinde bulunan genç stoper için Club Brugge'un da devreye girdiği ifade edildi.



PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ



1 milyon euro'luk piyasa değeri olan 2003 doğumlu oyuncunun Erzurumspor FK ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.



PERFORMANSI



Erzurumspor FK formasıyla bu sezon 35 maçta görev alan Yakup Kırtay, 1 gol-1 asistlik katkı sergiledi.



