Trendyol Süper Lig'deki kıyasıya geçen sezonun ardından Galatasaray ve Trabzonspor'da transfer için hamleler başlayacak.
Bu sezonki lig yarışında birbirlerine rakip olan iki dev, gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturma adına da rekabet halinde olacak.
Özellikle sol stoper transferinde Corendon Alanyaspor forması Ümit Akdağ ile uzun süredir ilgilenen 2 ekibin, Anadolu ekiplerinden farklı bir futbolcuyu daha radarlarına aldığı öğrenildi.
Belçika basınından Voetbal Primeur'un haberine göre Galatasaray ve Trabzonspor, Erzurumspor FK forması giyen Yakup Kırtay'ı gündemine aldı.
Doğu Anadolu ekibiyle bu sezon Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan 22 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan da ilgi olduğu belirtildi.
Union Saint-Gilloise'ın yaklaşık 1 yıldır transfer listesinde bulunan genç stoper için Club Brugge'un da devreye girdiği ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
1 milyon euro'luk piyasa değeri olan 2003 doğumlu oyuncunun Erzurumspor FK ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
PERFORMANSI
Erzurumspor FK formasıyla bu sezon 35 maçta görev alan Yakup Kırtay, 1 gol-1 asistlik katkı sergiledi.
Galatasaray ve Trabzonspor arasında transfer yarışı!
Galatasaray ile Trabzonspor, Erzurumspor FK forması giyen Yakup Kırtay transferinde karşı karşıya geldi.
Trendyol Süper Lig'deki kıyasıya geçen sezonun ardından Galatasaray ve Trabzonspor'da transfer için hamleler başlayacak.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Arsenal koşar adım şampiyonluğa!
-
9
Galatasaray'dan orta sahaya dev hamle: Douglas Luiz
-
8
Gonzalo Higuain'in değişimi gündem oldu!
-
7
Oğuz Çetin: "Tedesco ve Devin Özek büyük felaket!"
-
6
Beşiktaş'tan Luis Henrique için resmi temas!
-
5
Al Nassr, Fenerbahçe'den Ederson'un peşinde!
-
4
Galatasaray'da oyundan alınan Leroy Sane'den tepki
-
3
Islıklanan Edson Alvarez'den gece yarısı olay paylaşım!
-
2
Osimhen'e flaş uyarı: "Sakın o takıma gitme"
-
1
Ömer Üründül'den Domenico Tedesco eleştirisi!
- 17:21 Milan, Rafael Leao'nun bonservisine karar verdi!
- 17:20 Bruno Fernandes, MANU'da kalmasının sebebini açıkladı
- 16:57 Celta evinde Elche'yi rahat geçti
- 16:50 Liverpool'dan stoper transferi için net talimat: Sam Beukema
- 16:46 Cem Ciritci: "Amacımız seçim gününe kadar takımı iyi yönetmek!"
- 16:43 Can Öncü, Macaristan'da haftayı çifte podyumla tamamladı
- 16:29 Albert Riera'nın Eintracht Frankfurt'taki koltuğu sallantıda
- 16:08 Galatasaray ve Trabzonspor arasında transfer yarışı!
- 15:48 Galatasaray'dan Gabriel Sara kararı: 40 milyon euro
- 15:47 Aliağa FK tur için Muş Spor deplasmanında
- 15:44 Muğlaspor tur için sahaya çıkacak
- 15:41 Trabzonspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı
- 15:39 Karşıyaka o maddenin kurbanı olabilir
- 15:36 Ayvalıkgücü final aşkına
- 15:32 Milli para masa tenisçilerden Karadağ'da üç madalya
- 15:31 5. Uluslararası Konya Yarı Maratonu koşuldu
- 15:30 Çorum FK'de play-off hedefi "doğru oyun"
- 15:29 X-Waters yüzme yarışları Antalya'da yapıld
- 15:28 1. Lig'de gözler play-off'ta
- 15:26 Hiranur Yıldız, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti
- 15:26 Göztepe'ye 5'incilik tesellisi
- 15:22 Open 2026 Antalya'da devam ediyor
- 15:16 Bono'lu Philadelphia 76ers yarı finalde!
- 15:16 Bodrum Rallisi'nde kazanan Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz oldu
- 15:10 40 yaşındaki Podolski, 54 yıl sonra ilki yaşattı
- 15:01 Beşiktaş, Yüksekova karşısında galibiyeti son anda kaçırdı
- 14:20 TUR 2026'da zirvenin sahibi: Sebastian Berwick
- 14:15 Roma'dan Jayden Oosterwolde'ye yakın takip!
- 13:52 Galatasaray'dan orta sahaya dev hamle: Douglas Luiz
- 13:41 Fenerbahçe'den yalanlama: "Hayal ürünü"
- 13:35 Fenerbahçe kasasını dolduracak! Tam 45 Milyon euro
- 13:30 Fenerbahçe'den kanat hamlesi: Kevin Zenon
- 13:12 Osimhen'e flaş uyarı: "Sakın o takıma gitme"
- 12:46 14 yıllık seriye son! Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon
- 12:46 Barış Göktürk'ten Mehmet Ali Aydınlar açıklaması: "Bana ittifak teklif etti"
- 12:43 Salih Uçan performansı ile taraftarı mest etti
- 12:24 Süper Lig'de gözler düşme hattında! Kader maçı bu akşam
- 12:17 Ve Trump DÖNDÜ! Dünya Kupası kararı...
- 12:09 Inter Miami'ye yeni evinde şok yenilgi
- 11:59 Marcelo ve Holosko, Beşiktaş'ı unutamıyor
- 11:38 Beşiktaş'tan Luis Henrique için resmi temas!
- 11:22 Al Nassr, Fenerbahçe'den Ederson'un peşinde!
- 11:19 Galatasaray'da oyundan alınan Leroy Sane'den tepki
- 11:17 Beşiktaş'ta Tiago Djalo bilmecesi
- 11:08 Ömer Üründül'den Domenico Tedesco eleştirisi!
- 11:04 Ersin Destanoğlu adını tarihe yazdırdı
- 11:01 Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 10:43 Yazarlardan Galatasaray yorumları
- 10:24 Beşiktaş'ı heyecanlandıran haber! Takvim belli oldu
- 09:58 Beşiktaş'ta Ersin için karar!
- 09:57 Islıklanan Edson Alvarez'den gece yarısı olay paylaşım!
- 09:42 Samsunspor-Galatasaray maçı Trio ekibini karıştırdı!
- 01:16 Galatasaray deplasmanlarda kayıp
- 01:13 Talisca'dan Fenerbahçe'de kariyer rekoru!
- 01:12 Okan Buruk, Samsunspor'a ilk kez kaybetti
- 01:10 Galatasaray, 21 yıl sonra yıkıldı
- 01:10 Benfica'dan hakem kararlarına sert tepki!
- 01:08 Batuhan Şen, Galatasaray formasıyla ilk lig maçına çıktı
- 01:05 Yunus Akgün'den double-double
- 00:56 Mehmet Akif Üstündağ: "Türk finali kadar güzel bir şey olamaz"
Milan, Rafael Leao'nun bonservisine karar verdi!
Bruno Fernandes, MANU'da kalmasının sebebini açıkladı
Liverpool'dan stoper transferi için net talimat: Sam Beukema
Albert Riera'nın Eintracht Frankfurt'taki koltuğu sallantıda
Kenan Karaman attı, Schalke Bundesliga'ya geri döndü!
Barcelona şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!
Arsenal koşar adım şampiyonluğa!
Bayer Leverkusen, Leipzig'in serisini bitirdi!
PSG, iki kez öne geçti ama skoru koruyamadı!
Şampiyon Bayern Münih, puanı 90+10'da aldı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|11
|Kocaelispor
|31
|9
|9
|13
|25
|35
|36
|12
|Alanyaspor
|31
|6
|15
|10
|37
|38
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|31
|7
|7
|17
|30
|51
|28
|15
|Gençlerbirliği
|31
|7
|7
|17
|30
|44
|28
|16
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|17
|Kayserispor
|31
|5
|11
|15
|23
|57
|26
|18
|Karagümrük
|31
|5
|6
|20
|27
|53
|21