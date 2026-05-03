03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
0-0
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-5
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
2-2
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
2-2
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
1-3
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-2
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
2-1
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-0
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
1-1
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
1-0
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
0-2
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
0-1
03 Mayıs
Braga-Estoril
1-1
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
0-060'
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-0
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
1-0
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-2
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
1-1
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
1-1
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
1-2
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
1-0
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
1-1
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
3-0
03 Mayıs
M. United-Liverpool
3-2
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
1-2
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
3-0
03 Mayıs
Lyon-Rennes
4-2
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
0-287'
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-0
03 Mayıs
Juventus-Verona
1-1
03 Mayıs
Inter-Parma
2-0
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-1
03 Mayıs
Auxerre-Angers
3-1
03 Mayıs
Paris FC-Brest
4-0
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0

Kasımpaşa, ligde kalmaya çok yakın!

Kasımpaşa, Kocaelispor ile evinde 1-1 berabere kaldı ve kümede kalma yolunda önemli bir adım attı.

calendar 03 Mayıs 2026 21:54 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 22:17
Haber: Sporx.com
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Kasımpaşa, 2. dakikada Adrian Benedyczak ile öne geçti. Kocaelispor, 23. dakikada Dan Agyei ile skoru eşitledi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 32'ye yükseltti ve bitime 2 hafta kala küme düşme hattıyla arasındaki farkı 4 puana çıkardı.

Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Kocaelispor ise puanını 37 yaptı.

Kasımpaşa, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına gidecek, bu maçtan 1 puan alması halinde kümede kalmayı garantileyecek.

Kocaelispor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Ben Ouanes ön direkte topu kafasıyla arkaya sektirdi. Benedyczak da düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

23. dakikada Kocaelispor'un beraberlik golü geldi. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Serdar Dursun'un ceza sahası sol çaprazında aut çizgisine yakın bir noktada pasında topla buluşan Agyei, düzgün bir plaseyle topu filelerle buluşturdu: 1-1

34. dakikada Winck'in ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzaktan şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında savunma arkasına hareketlenen Benedyczak sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalarak şutunu çekti, kaleci ayaklarıyla meşin yuvarlağı önledi.

89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol taraftan doğrudan kaleye gönderdiği köşe vuruşunda, top kalecide kaldı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Yusuf Susuz

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 90 Frimpong), Arous, Opoku, Kamil Ahmet Çörekçi, Cafu, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Dk. 63 Rivas), Dijksteel, Sissoho, Haidara, Show, Keita, Agyei (Dk. 89 Furkan Gedik), Nonge (Dk. 57 Tayfur Bingöl), Can Keleş, Serdar Dursun

Goller: Dk. 2 Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 23 Agyei (Kocaelispor)

Sarı kart: Dk. 59 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
