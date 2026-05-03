Kasımpaşa, ligde kalmaya çok yakın!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Kasımpaşa, 2. dakikada Adrian Benedyczak ile öne geçti. Kocaelispor, 23. dakikada Dan Agyei ile skoru eşitledi.



Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 32'ye yükseltti ve bitime 2 hafta kala küme düşme hattıyla arasındaki farkı 4 puana çıkardı.



Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Kocaelispor ise puanını 37 yaptı.



Kasımpaşa, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına gidecek, bu maçtan 1 puan alması halinde kümede kalmayı garantileyecek.



Kocaelispor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Ben Ouanes ön direkte topu kafasıyla arkaya sektirdi. Benedyczak da düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0



23. dakikada Kocaelispor'un beraberlik golü geldi. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Serdar Dursun'un ceza sahası sol çaprazında aut çizgisine yakın bir noktada pasında topla buluşan Agyei, düzgün bir plaseyle topu filelerle buluşturdu: 1-1



34. dakikada Winck'in ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzaktan şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.



62. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında savunma arkasına hareketlenen Benedyczak sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalarak şutunu çekti, kaleci ayaklarıyla meşin yuvarlağı önledi.



89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol taraftan doğrudan kaleye gönderdiği köşe vuruşunda, top kalecide kaldı.



Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Yusuf Susuz



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 90 Frimpong), Arous, Opoku, Kamil Ahmet Çörekçi, Cafu, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak



Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Dk. 63 Rivas), Dijksteel, Sissoho, Haidara, Show, Keita, Agyei (Dk. 89 Furkan Gedik), Nonge (Dk. 57 Tayfur Bingöl), Can Keleş, Serdar Dursun



Goller: Dk. 2 Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 23 Agyei (Kocaelispor)



Sarı kart: Dk. 59 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)







