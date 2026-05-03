Miami'de zafer yine Antonelli'nin

Formula 1'de sezonun 4. yarışı olan Miami GP'de zafer Mercedes-AMG'nin genç pilotu Kimi Antonelli'nin oldu.



Son 3 yarışta hem pole pozisyonunun sahibi olan hem de yarışı kazanan Kimi Antonelli, 100 puanla şampiyona liderliğini de sürdürdü.



Miami'de ikinci basamak McLaren'den Lando Norris'in oldu. Podyumun son basamağında ise yine McLaren'den Oscar Piastri yer aldı.



4. sırada Mercedes'ten George Russell, 5. sırada Red Bull'dan Max Verstappen, 6. sırada Ferrari'den Charles Leclerc, 7. sırada Ferrari'den Lewis Hamilton, 8. sırada Alpine'den Franco Colapinto, 9 ve 10. sıralarda Williams pilotları Carlos Sainz ve Alex Albon yer aldı.



2 tur kala spin atan Leclerc, 3. sıradan 6. sıraya düştü.



