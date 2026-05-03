03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
0-0
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-5
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
2-2
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
2-2
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
1-3
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-2
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
2-1
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-0
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
1-1
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
1-0
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
0-2
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
0-1
03 Mayıs
Braga-Estoril
1-1
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
0-0
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-0
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
1-0
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-2
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
1-1
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
1-1
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
1-2
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
1-0
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
1-1
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
3-0
03 Mayıs
M. United-Liverpool
3-2
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
1-2
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
3-0
03 Mayıs
Lyon-Rennes
4-2
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
0-2
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-0
03 Mayıs
Juventus-Verona
1-1
03 Mayıs
Inter-Parma
2-0
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-1
03 Mayıs
Auxerre-Angers
3-1
03 Mayıs
Paris FC-Brest
4-0
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0

Gökhan Kağıtçıoğlu: "Bugün buradan galip ayrılmayı düşünüyorduk"

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük deplasmanında 1-0 mağlup olurken, teknik direktör Volkan Demirel'in ihraç edilmesi sonrası açıklamaları yardımcı antrenör Gökhan Kağıtçıoğlu yaptı.

calendar 03 Mayıs 2026 23:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e deplasmanda 1-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde yardımcı antrenör Gökhan Kağıtçıoğlu, karşılaşmada rakiplerinin iyi savunma yaptığını belirtti.

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu, daha sonra da basın toplantısına geldi. Demirel, basın toplantısına başlayacağı sırada temsilci uyarısıyla odadan çıktı. Maç sonunda Volkan Demirel'in hakem Oğuzhan Çakır tarafından ihraç edildiği belirtildi ve toplantıya yardımcı antrenör Gökhan Kağıtçıoğlu katıldı.

Bu tarz bir maçtan sonra konuşmanın zor olduğunu aktaran Kağıtçıoğlu, "İlk yarıda istediklerimizi yaptık ama duran toptan da gol yedik. Bir penaltıdan da yararlanamadık. İkinci yarı bazı dokunuşlar yaptık. Oyunun kontrolünü ele aldık. İçeride defalarca bir pozisyonu izledik. Herkes de bu pozisyonu konuşacak. Hakem, VAR'da belirli bir netlik olmadığı için pozisyonu vermediğini söyledi. Çok net bir golümüzün verilmediğini düşünüyoruz. Bu tarz pozisyonlardan sonra moraliniz bozuluyor. Elimizden geleni yaptık. Bu karar açıklanabilir değil. Akşam herkes o pozisyonu izleyecektir. Geride kalan maçları kazanıp elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Rakibimiz, iyi savunma yaptı"

Maçta rakiplerine göre topa daha fazla sahip olduklarını aktaran Kağıtçıoğlu, "İlk yarı golü yedikten sonra oyun üstünlüğünü ele aldık. Yine de fazla bir şey üretemedik. Rakibimiz, iyi savunma yaptı. Metehan Mimaroğlu, bizim için çok değerli bir oyuncu. Kaçırdığı penaltıdan dolayı onu değerlendirmek istemiyorum. Geçen hafta penaltıdan attığı golle bize 3 puan kazandırdı. Şimdi de penaltı kaçırdı. Bunlar olabiliyor. Oyuna sonrasında devam etti. Belki gol atabilirdi. Hocamız doğru karar verdi. Sırf penaltı kaçırdığı için onu oyundan almak doğru değildi." şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği'nin ligde kalma mücadelesine değinen Kağıtçıoğlu, "Biz, bugün buradan galip ayrılmayı düşünüyorduk. Planımız Kasımpaşa maçına kadar bu işi bitirmekti. Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından puanlar almamız lazım. Bu süreci bitirmek istiyorduk. Bugün maalesef bunu yapamadık." dedi.

Gol yemelerine rağmen maçta iyi oynadıklarını dile getiren Kağıtçıoğlu, "İkinci golü yememek için yapmamız gerekenleri gerçekleştirdik. İkinci yarıda takım üretebileceğini üretti. Çizgiden çıkan top var. Ortada bize göre gol olan bir pozisyon var. Kalecileri Grbic de iyi oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Volkan Demirel'in basın toplantısına katılamamasına değinen Kağıtçıoğlu, "Teknik direktörümüz Volkan Demirel, maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuştu. Temsilci onu kaçırmış. Hakem Oğuzhan Çakır, maçtan sonra Volkan Demirel'i ihraç etmiş. Orada öyle bir sıkıntı olmuş." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
