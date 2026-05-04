Paul Onuachu ligde son maçlarda suskun kaldı

Trabzonspor'un 29. haftada oynadığı Alanya maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran Paul Onuachu, ardından Başakşehir ve Konya karşılaşmalarında da fileleri havalandıramadı.
Tecrübeli forvet, son olarak Göztepe mücadelesinde de gol sevinci yaşayamadı. Ligde 22 golle zirvede yer alan Onuachu, son iki haftaya lider girse de rakipleri aradaki farkı hızla kapattı.
Shomurodov gol sayısını 20'ye Talisca da 19'a çıkardı.
