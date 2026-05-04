04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Peşin ödeyen, Ederson'u alır

Fenerbahçe, Suudi Arabistan kulüplerinin talip olduğu Brezilyalı file bekçisi Ederson'un fiyatını belirledi.

04 Mayıs 2026 11:05
Haber: Hürriyet, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen futbolcuların başında gelen Ederson'un sezon sonu takımdan ayrılmasına yüksek ihtimal gözüyle bakılırken, Brezilya basınından konuyla ilgili önemli bir iddia geldi...

RTİ Esporte, Suudi Arabistan'dan Al Hilal ve Cristiano Ronaldo'nun yüzde 15 hissesine sahip olduğu Al Nassr kulüplerinin tecrübeli kalecinin transferi için çalışmalara başladığını yazdı.

Ederson'a Brezilya'dan büyük bir kulübün de talip olduğu ancak Fenerbahçe'nin serbest kalma bedeli olan 22 milyon Euro'yu nakit istemesi nedeniyle oyuncunun sadece Suudi Arabistan'a transferinin mümkün göründüğü belirtildi.

Yılda net 11 milyon Euro alıyor

Sezon başında 11 milyon Euro'ya Manchester City'den alınan ve kendisine yılda 11 milyon Euro net ücret ödenen Ederson, yüksek maliyetine karşın sezon boyunca vasat bir performans sergilemiş; 2-2 biten Rizespor maçının son dakikasında yediği hatalı gol ve Galatasaray derbisinin 62. dakikasında kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakması sonrası gözden düşmüştü.

Derbide hakem Yasin Kol'a yönelik agresif tavırları nedeniyle 3 maç ceza verildiği için sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek olan Ederson'un da Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak baktığı ve Al Nassr ile Al Hilal'den gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
