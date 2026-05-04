Peşin ödeyen, Ederson'u alır

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen futbolcuların başında gelen Ederson'un sezon sonu takımdan ayrılmasına yüksek ihtimal gözüyle bakılırken, Brezilya basınından konuyla ilgili önemli bir iddia geldi...
RTİ Esporte, Suudi Arabistan'dan Al Hilal ve Cristiano Ronaldo'nun yüzde 15 hissesine sahip olduğu Al Nassr kulüplerinin tecrübeli kalecinin transferi için çalışmalara başladığını yazdı.
Ederson'a Brezilya'dan büyük bir kulübün de talip olduğu ancak Fenerbahçe'nin serbest kalma bedeli olan 22 milyon Euro'yu nakit istemesi nedeniyle oyuncunun sadece Suudi Arabistan'a transferinin mümkün göründüğü belirtildi.
Yılda net 11 milyon Euro alıyor
Sezon başında 11 milyon Euro'ya Manchester City'den alınan ve kendisine yılda 11 milyon Euro net ücret ödenen Ederson, yüksek maliyetine karşın sezon boyunca vasat bir performans sergilemiş; 2-2 biten Rizespor maçının son dakikasında yediği hatalı gol ve Galatasaray derbisinin 62. dakikasında kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakması sonrası gözden düşmüştü.
Derbide hakem Yasin Kol'a yönelik agresif tavırları nedeniyle 3 maç ceza verildiği için sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek olan Ederson'un da Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak baktığı ve Al Nassr ile Al Hilal'den gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.
