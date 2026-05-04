04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Darko Rajakovic'ten Raptors'a duygusal mesaj: "Bu grupla gurur duyuyorum"

Toronto Raptors başantrenörü Darko Rajakovic, Cleveland Cavaliers'a karşı oynanan ve 114-102 kaybedilen 7. maçın ardından takımının sezon performansıyla gurur duyduğunu açıkladı.

calendar 04 Mayıs 2026 12:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Sezonu Doğu Konferansı'nı 5. sırada tamamlayarak beklentilerin üzerine çıkan Raptors, güçlü Cavaliers karşısında seriyi 7 maça taşımayı başardı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Rajakovic, takımına övgü dolu sözler sarf etti:

"Bu grupla gerçekten gurur duyuyorum. Sadece bu maçta değil, tüm seride ve sezon boyunca ortaya koydukları mücadele takdire değer. Ligde en formda oynayan takımlardan biri olmayı başardık."

Sezon başında Raptors için beklentiler oldukça düşüktü. Ancak Brandon Ingram'ın All-Star performansı ve Scottie Barnes'ın yıldızlaşmasıyla takım önemli bir çıkış yakaladı.

46 galibiyet elde eden Toronto ekibi, sakatlıklara rağmen güçlü rakiplerine karşı direnç gösterdi.

Rajakovic, takımına duyduğu bağlılığı şu sözlerle ifade etti:

"Bu süreçte oyuncularımı ne kadar çok sevdiğimi öğrendim. Yarın onları çalıştırmayacak olmak beni üzecek. Bu grupla birlikte olmak benim için büyük bir şanstı."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
