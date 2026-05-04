Darko Rajakovic'ten Raptors'a duygusal mesaj: 'Bu grupla gurur duyuyorum'

Toronto Raptors başantrenörü Darko Rajakovic, Cleveland Cavaliers'a karşı oynanan ve 114-102 kaybedilen 7. maçın ardından takımının sezon performansıyla gurur duyduğunu açıkladı.



Sezonu Doğu Konferansı'nı 5. sırada tamamlayarak beklentilerin üzerine çıkan Raptors, güçlü Cavaliers karşısında seriyi 7 maça taşımayı başardı.



Maç sonrası açıklamalarda bulunan Rajakovic, takımına övgü dolu sözler sarf etti:



"Bu grupla gerçekten gurur duyuyorum. Sadece bu maçta değil, tüm seride ve sezon boyunca ortaya koydukları mücadele takdire değer. Ligde en formda oynayan takımlardan biri olmayı başardık."



Sezon başında Raptors için beklentiler oldukça düşüktü. Ancak Brandon Ingram'ın All-Star performansı ve Scottie Barnes'ın yıldızlaşmasıyla takım önemli bir çıkış yakaladı.



46 galibiyet elde eden Toronto ekibi, sakatlıklara rağmen güçlü rakiplerine karşı direnç gösterdi.



Rajakovic, takımına duyduğu bağlılığı şu sözlerle ifade etti:



"Bu süreçte oyuncularımı ne kadar çok sevdiğimi öğrendim. Yarın onları çalıştırmayacak olmak beni üzecek. Bu grupla birlikte olmak benim için büyük bir şanstı."



