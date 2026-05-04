04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Trabzonspor, zirve yarışından uzak kaldı

Süper Lig'de son 4 karşılaşmasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, bu sezon ilk kez art arda 4 maçta puan kaybı yaşayıp zirve yarışından uzaklaştı.

calendar 04 Mayıs 2026 11:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 32. haftası sonunda 66 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, sezonun en çok puan kaybettiği dönemini yaşıyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon oynadığı 32 lig maçında 19 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, son 4 karşılaşmasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayarak bu sezon ilk kez art arda 4 maç kazanamadı.

Ligde 74 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'ın 8, 70 puanla ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, son 4 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaştı.

Galatasaray galibiyetinin ardından düşüşe geçti

Trabzonspor, ligin 28. haftasında sahasında lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından galibiyet elde edemedi.

Ligde 28. hafta sonunda 67 puanla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e düşüren, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile aynı puana sahip olarak şampiyonluk yarışında ümitlenen Karadeniz ekibi, daha sonra maç kazanamayarak düşüşe geçti.

Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından deplasmanda Corendon Alanyaspor ve sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Daha sonra TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, son olarak da Göztepe ile evinde 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, son 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 9 puan kaybetti.

En fazla art arda 3 maç puan kaybetmişti

Trabzonspor, bu sezon sadece 1 kez 3 maç art arda puan kaybı yaşamıştı.

Karadeniz ekibi, ligin 4. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken 5. hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olup, 6. hafta da evinde Gaziantep FK karşısından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 7 puan kaybetmişti.

Puan ortalaması 2'ye yakın

Trabzonspor, son dönemde art arda puan kaybı yaşamış olmasa da teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda maç başına 2 puana yakın bir ortalama elde etti.

Tekke yönetiminde 43 karşılaşmada bordo-mavililer, 24 galibiyet, 13 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken 1,97 puan ortalaması yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
