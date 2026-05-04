Sporx
Aktüel Haberler
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2026 Temmuz ayında asgari ücrete ek zam var mı?
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2026 10:48 -
Güncelleme Tarihi:
04 Mayıs 2026 10:48
Mayıs ayına giriş yapmamızla birlikte enflasyon verileri ve hayat pahalılığı vatandaşın belini bükmeye devam ederken, Türkiye'deki milyonlarca asgari ücretlinin ve özel sektör çalışanının gözü kulağı Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelecek o devasa müjdeye kilitlendi! Yılbaşında belirlenen rakamın enflasyon karşısında erimesiyle birlikte, sendikalar ve işçi kesimi "Temmuz'da ek zam" taleplerini yüksek sesle dile getirmeye başladı. Arama motorlarında sabahtan bu yana "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2026 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak, hükümetten açıklama var mı?" sorguları ekonomi sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte milyonların cüzdanını yakından ilgilendiren o kritik ara zam ihtimalinin perde arkası ve masadaki son senaryolar...
Market raflarındaki fiyat etiketleriyle mücadele eden ve ay sonunu getirmeye çalışan milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok beklenen Temmuz zammı için ışık yandı mı?
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI? (2026 TEMMUZ BEKLENTİSİ)Kısa, net ve milyonların uykusunu kaçıran o kritik tablo: Şu an için (Mayıs 2026 itibarıyla) hükümet kanadından "Asgari ücrete kesin olarak ara zam yapılacaktır" şeklinde RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEMİŞTİR.Ancak ekonomi kulislerinde sular kelimenin tam anlamıyla kaynıyor! Yılın ilk 4 aylık enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde seyretmesi ve memur/emekli maaşlarına Temmuz ayında enflasyon farkı yansıtılacak olması, asgari ücretliyi de haklı bir beklenti içine soktu. Kulislerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işveren sendikalarıyla dirsek temasına geçtiği ve "enflasyona ezdirilmeyecek" formüller üzerinde gizli bir çalışma yürüttüğü iddia ediliyor.KULİSLERDE KONUŞULAN ZAM ORANI NE KADAR?Henüz Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıya çağrılmamış olsa da, Ankara'da masaya yatırılan bazı güçlü senaryolar şimdiden basına sızmaya başladı. Eğer bir ara zam kararı çıkarsa, bunun enflasyon telafisi şeklinde olması bekleniyor.Uzmanların ve ekonomi yazarlarının üzerinde durduğu muhtemel senaryolar şunlar:Enflasyon Farkı Formülü: İlk 6 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 20-25 bandında gerçekleşmesi durumunda, asgari ücrete sadece bu enflasyon farkının yansıtılarak "refah payı" eklenmeden bir düzeltme yapılması en güçlü ihtimal.Seyyanen Zam İhtimali: İşverenlerin maliyet yükünü çok artırmamak adına, yüzdelik bir zam yerine tıpkı geçmiş yıllarda memurlara yapıldığı gibi sabit bir "seyyanen iyileştirme" yapılması da masadaki seçenekler arasında yer alıyor.İŞVEREN KESİMİ NE DİYOR? (GÖZLER BEŞTEPE'DE)Ara zam konusundaki en büyük kilit nokta ise işveren kesimi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve diğer işveren örgütleri, üretim maliyetlerindeki artışı işaret ederek yıl ortasında yapılacak ekstra bir zammın istihdamı daraltabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle alınacak nihai kararın sadece ekonomik değil, aynı zamanda "siyasi" bir karar olacağı ve doğrudan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde (Beştepe'de) sonuca bağlanacağı aşikar.
Milyonlarca çalışan şimdi gözlerini Haziran ayında açıklanacak olan 5 aylık enflasyon verisine ve hemen ardından hükümetten gelecek o tarihi açıklamaya çevirmiş durumda!
