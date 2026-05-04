04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Jaylen Brown'dan Embiid'e sert sözler: "Flop yapıyor, kendi de biliyor"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Celtics'in 7. maçta Philadelphia 76ers'a elenmesinin ardından Joel Embiid hakkında yaptığı "flopping" (abartılı faul alma) eleştirilerini yineledi.

calendar 04 Mayıs 2026 12:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Celtics'in 7. maçta Philadelphia 76ers'a elenmesinin ardından Joel Embiid hakkında yaptığı "flopping" (abartılı faul alma) eleştirilerini yineledi.

Twitch yayınında konuşan Brown, modern basketbolda flopping'in oyunun doğasına zarar verdiğini savundu:

"Bu benim kişisel görüşüm. Katılmayanlar olabilir ama flopping oyunu mahvetti. Joel Embiid harika bir oyuncu, tarihin en iyi uzunlarından biri ama flop çok yapıyor. Kendisi de bunun farkında."

Brown daha önce de 7. maç sonrası yaptığı açıklamada benzer ifadeler kullanmıştı:

"Ona karşı cevap bulmakta zorlandık. Büyük bir oyuncu ama aynı zamanda kendini yere atarak ekstra fauller aldı. Bu da ligin gerçeği."

Bu seri, Celtics tarihine de olumsuz bir şekilde geçti. Boston temsilcisi ilk kez bir playoff serisinde 3-1 öne geçmesine rağmen elendi.

Ayrıca Philadelphia 76ers, 1982'den bu yana ilk kez bir yedi maçlık seride Celtics'i saf dışı bırakmayı başardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
