Jaylen Brown'dan Embiid'e sert sözler: 'Flop yapıyor, kendi de biliyor'

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Celtics'in 7. maçta Philadelphia 76ers'a elenmesinin ardından Joel Embiid hakkında yaptığı "flopping" (abartılı faul alma) eleştirilerini yineledi.



Twitch yayınında konuşan Brown, modern basketbolda flopping'in oyunun doğasına zarar verdiğini savundu:



"Bu benim kişisel görüşüm. Katılmayanlar olabilir ama flopping oyunu mahvetti. Joel Embiid harika bir oyuncu, tarihin en iyi uzunlarından biri ama flop çok yapıyor. Kendisi de bunun farkında."



Brown daha önce de 7. maç sonrası yaptığı açıklamada benzer ifadeler kullanmıştı:



"Ona karşı cevap bulmakta zorlandık. Büyük bir oyuncu ama aynı zamanda kendini yere atarak ekstra fauller aldı. Bu da ligin gerçeği."



Bu seri, Celtics tarihine de olumsuz bir şekilde geçti. Boston temsilcisi ilk kez bir playoff serisinde 3-1 öne geçmesine rağmen elendi.



Ayrıca Philadelphia 76ers, 1982'den bu yana ilk kez bir yedi maçlık seride Celtics'i saf dışı bırakmayı başardı.



